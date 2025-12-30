राजधानी में कोहरे का कहर जारी है, जहां 30 दिसंबर की सुबह भी एक बार फिर दिल्ली घने सफेद चादर से ढकी हुई मिली. कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे ने लोगों की परेशानियां डबल कर दी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 30 दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट और 31 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

वहीं अब 1 जनवरी को बारिश की संभावना भी जताई गई है, जबकि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. नतीजा ये कि लोगों को जनजीवन, ट्रैफिक और नए साल के जश्न पर पड़ सकता है.

आने वाले दिनों में बढ़ेंगी ठंड!

दिल्ली एनसीआर में सुबह और रात के साथ-साथ अब दिन में भी ठंड का असर साफ दिख रहा है. ठंडी हवाओं के कारण लोग कंपकंपी महसूस कर रहे हैं और बाजारों में हीटर व ब्लोअर की मांग बढ़ गई है. धूप दोपहर 12 बजे के बाद निकल रही है, लेकिन वह बेहद कमजोर है और ठंड से राहत नहीं दे पा रही है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सर्दी और कोहरा और बढ़ सकता है.

IMD अलर्ट की स्थिति

• 30 दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट.

• 31 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट.

• घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी.

IMD के अनुसार 29 और 30 दिसंबर को दिल्ली के कई इलाकों में घना और मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है. अधिकतम तापमान करीब 20 से 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. आरके जेनामणि के मुताबिक 30 और 31 दिसंबर को ठंड ज्यादा रहेगी और कई जगहों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो सकती है.

प्रदूषण की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है. दिल्ली में न्यूमतम पारा 7 डिग्री है तो वहीं दिन में 20 डिग्री और AQI 418. नोएडा 21/9 AQI 417. गाजियाबाद 21/8 AQI 582. गुरुग्राम 21/8 AQI 316. ग्रेटर नोएडा 21/8 AQI 456.

नए साल पर बारिश का अलर्ट!

नए साल के जश्न पर मौसम का असर पड़ सकता है क्योंकि 31 दिसंबर की शाम बादल छाए रहने और 1 जनवरी को बारिश की संभावना जताई गई है. स्काईमेट वेदर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. महेश पलावत के अनुसार 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है. पश्चिमी विक्षोभ और नमी वाली हवाओं के कारण दिल्ली, उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी संभव है.