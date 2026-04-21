दिल्ली में आज का दिन पड़ सकता है आप पर भारी, हीटवेव चलने के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दिल्ली में 21 अप्रैल से शुरू हो सकती है पहली लू.

अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान.

22 से 24 अप्रैल तक हीटवेव की स्थिति जारी रह सकती है.

उत्तर-पश्चिम, मध्य भारत में लू चलने की प्रबल संभावना.

दिल्ली में मंगलवार. 21 अप्रैल 2026 को इस साल की पहली हीटवेव (लू) पड़ सकती है. मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. वहीं न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है.

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 2.2 डिग्री कम) दर्ज हुआ, जबकि पालम में 22.2 डिग्री सेल्सियस (1.1 डिग्री कम) रहा. लोधी रोड में 18.8 डिग्री सेल्सियस (3.2 डिग्री कम) और रिज क्षेत्र में 22.3 डिग्री सेल्सियस (0.8 डिग्री कम) तापमान दर्ज किया गया. अयानगर में न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम है.

दिल्ली की AQI का क्या हाल?

मौसम विभाग ने कहा है कि 22 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान और बढ़कर 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. हीटवेव तब घोषित की जाती है जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है.

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इस बीच, शहर की वायु गुणवत्ता ‘मध्यम’ श्रेणी में बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 171 दर्ज किया गया. CPCB के मानकों के अनुसार 0-50 ‘अच्छा’, 51-100 ‘संतोषजनक’, 101-200 ‘मध्यम’, 201-300 ‘खराब’, 301-400 ‘बहुत खराब’ और 401-500 ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है.

हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए यह अलर्ट जारी

इससे पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार को कहा कि अगले चार से पांच दिन तक देश के उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के आसपास के कुछ इलाकों में लू चलने का प्रबल अनुमान है. IMD ने बताया कि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के छिटपुट इलाकों में 20 से 25 अप्रैल के बीच अलग-अलग तारीखों पर लू चलने का अनुमान है.

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IMD ने कहा, ‘20 और 21 अप्रैल को हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, 20 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में कुछ इलाकों में रात का तापमान बढ़ने का अनुमान है. IMD ने बताया कि सोमवार को देश के दक्षिण, मध्य, पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों के विभिन्न राज्यों में मध्यम से तीव्र गरज के साथ बारिश हो सकती है. IMD के अनुसार, सोमवार को मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि का अनुमान है.