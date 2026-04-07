दिल्ली में दो दिन पानी की सप्लाई रहेगी प्रभावित, इन इलाकों में होगी किल्लत, जानें क्या है वजह?

राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए जरूरी सूचना सामने आई है. दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि वार्षिक फ्लशिंग कार्यक्रम के चलते कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहने वाली है. ऐसे में नागरिकों को पहले से तैयारी करने की सलाह दी गई है.

जानकारी के मुताबिक आठ और नौ अप्रैल को अंडरग्राउंड रिजर्वायर और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सफाई और रखरखाव का काम किया जाएगा. इसी वजह से इन दोनों दिनों में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी.

8 अप्रैल को इन क्षेत्रों में पानी की किल्लत

पहले दिन यानी 8 अप्रैल को सुल्तानपुरी 80 गज, हरिजन बस्ती, इंद्रा झील कॉलोनी, निजामपुर गांव, गढ़ी रंधाला गांव और रोहिणी सेक्टर-3 के पॉकेट-एच व पॉकेट-एफ जैसे इलाकों में सप्लाई प्रभावित रहेगी. इन इलाकों के लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है.

9 अप्रैल को इन इलाकों में रहेगा असर

दूसरे दिन यानी 9 अप्रैल को सुल्तानपुरी, हरिजन बस्ती, इंद्रा झील कॉलोनी, रोहिणी सेक्टर-4 (पॉकेट-बी-6 और बी-8), अवंतिका एन्क्लेव, मजरा गांव, किराड़ी गांव, प्रेम नगर, अमन विहार, निठारी गांव, मुबारकपुर और कराला गांव में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी.

लोगों के लिए जरूरी सलाह

जल बोर्ड ने साफ कहा है कि जिन इलाकों में सप्लाई प्रभावित होगी, वहां के निवासी अपनी जरूरत के हिसाब से पहले ही पानी स्टोर कर लें. इससे असुविधा से काफी हद तक बचा जा सकता है.

आपात स्थिति में उपलब्ध रहेंगे पानी के टैंकर

जरूरत पड़ने पर पानी के टैंकर भी उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके लिए कंट्रोल रूम के नंबर 1916, 23527679 और 23538495 पर संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा मंगोलपुरी ओएचटी के नंबर 27294132 और 27915531 पर भी मदद ली जा सकती है.

जल बोर्ड ने इस अस्थायी असुविधा के लिए खेद जताया है और लोगों से सहयोग की अपील की है. विभाग का कहना है कि यह काम बेहतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है.