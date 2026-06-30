दिल्ली में SIR: इन गलतियों के कारण कट सकता है वोटर लिस्ट से नाम; एक क्लिक में जानें सबकुछ

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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRSIR in Delhi: इन गलतियों के कारण कट सकता है वोटर लिस्ट से नाम; एक क्लिक में जानें सबकुछ

SIR in Delhi: इन गलतियों के कारण कट सकता है वोटर लिस्ट से नाम; एक क्लिक में जानें सबकुछ

Delhi Voter List SIR 2026: दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत 30 जून से होने जा रही है, इस अभियान के तहत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) हर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 30 Jun 2026 02:31 PM (IST)
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दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) अभियान की शुरुआत 30 जून यानी आज से होने जा रही है. इस अभियान के तहत बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) हर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे.

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता से लगातार तीन बार संपर्क की कोशिश के बाद भी सत्यापन नहीं हो पाता या रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिलती है, तो उसका नाम मतदाता सूची से हटाने की कार्रवाई की जा सकती है. इसी अभियान के दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़े भी जाएंगे और अपात्र नाम हटाए जाएंगे.

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राजधानी में 1.45 करोड़ से अधिक मतदाता

दिल्ली की मौजूदा मतदाता सूची में कुल 1,45,10,298 मतदाता दर्ज हैं. इनमें 77,11,132 पुरुष, 67,98,142 महिलाएं और 1,024 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. जनवरी 2026 के बाद से 16 जून तक 2,48,992 नए मतदाता भी सूची में जोड़े जा चुके हैं. अब SIR अभियान के जरिए इन सभी रिकॉर्ड का दोबारा सत्यापन किया जाएगा.

पूरे अभियान के लिए 13,033 बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं. इनके साथ विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से अधिकृत 32,429 बीएलए-2 (Booth Level Agent-2) भी प्रक्रिया की निगरानी और सहयोग करेंगे. BLO घर-घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और जरूरी जानकारी का मिलान करेंगे.

बेघर और अतिक्रमण प्रभावित लोगों के लिए भी बनेगी व्यवस्था

हाल में दिल्ली में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के कारण कई परिवार प्रभावित हुए हैं. ऐसे लोगों को SIR प्रक्रिया से बाहर न रहना पड़े, इसके लिए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग से विशेष व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी. जिन लोगों के पास स्थायी आवास नहीं है, उन्हें भी उनके द्वारा दर्ज कराए गए पोल नंबर या उपलब्ध पते के आधार पर फॉर्म उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है.

किन परिस्थितियों में हट सकता है आपका नाम

मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान पांच प्रमुख कारणों से नाम हटाया जा सकता है. यदि BLO तीन अलग-अलग अवसरों पर सत्यापन के लिए पहुंचे और हर बार संबंधित मतदाता उपलब्ध न मिले, तो उसका नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. इसी तरह दूसरे पते पर रहने के बावजूद पता अपडेट नहीं कराने वाले मतदाता भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे. 

इसके अलावा जिन लोगों का निधन हो चुका है, उनके नाम सूची से हटाए जाएंगे. यदि किसी व्यक्ति का नाम दो अलग-अलग स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज पाया जाता है, तो एक स्थान से नाम हटाया जाएगा. विदेशी नागरिक भी इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में शामिल नहीं रहेंगे.

अभियान की तारीखें याद रखना जरूरी

30 जून से 29 जुलाई 2026 तक BLO घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे. 5 अगस्त 2026 को प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची प्रकाशित होगी. इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी. 5 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच इन सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा. अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी.

घर बैठे ऐसे चेक करें अपना नाम

मतदाता www.ceo.delhi.gov.in पर जाकर अपनी जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं. वेबसाइट पर EPIC नंबर, Elector Details और Polling Station के जरिए खोज की सुविधा उपलब्ध है. यदि 2002 का EPIC नंबर उपलब्ध है, तो उसकी मदद से पुराना रिकॉर्ड भी देखा जा सकता है.

Elector Details विकल्प के माध्यम से AC नंबर, इलेक्टर नंबर, रिश्तेदार का नाम, माता-पिता या दादा-दादी का नाम, हाउस नंबर, जेंडर और कैप्चा दर्ज कर भी नाम खोजा जा सकता है. यदि AC नंबर या हाउस नंबर की जानकारी नहीं है, तो उपलब्ध दो या तीन जानकारियों के आधार पर भी रिकॉर्ड सर्च किया जा सकता है.

Polling Station विकल्प में AC नंबर और मतदान केंद्र का नाम दर्ज कर भी मतदाता अपनी जानकारी देख सकते हैं. आयोग ने सलाह दी है कि मतदाता अपने रिश्तेदार, माता-पिता या दादा-दादी का नाम, AC का नाम या नंबर और पिछली SIR से जुड़ी जानकारी पहले से नोट कर लें, क्योंकि एन्यूमरेशन फॉर्म भरते समय इनकी आवश्यकता होगी.

ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाने वाले मतदाता

www.voters.eci.gov.in पर जाकर भी एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं. हालांकि अंतिम सत्यापन BLO द्वारा ही किया जाएगा. इसके अलावा Google Play Store से ECINet ऐप डाउनलोड कर भी नाम खोजा जा सकता है. नए मतदाता माता-पिता और दादा-दादी की जानकारी के आधार पर भी अपना पंजीकरण करा सकेंगे.

किसी भी जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

मतदाता सूची या SIR अभियान से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए चुनाव आयोग का टोल-फ्री नंबर 1950 उपलब्ध है. ECINet पर दी गई Book-A-Call सुविधा के जरिए संबंधित क्षेत्र के BLO से सीधे संपर्क भी किया जा सकता है. दिल्ली के सभी जिला मुख्यालयों और विधानसभा क्षेत्रों में विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, जिनकी जानकारी दिल्ली चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. एन्यूमरेशन फॉर्म पर भी संबंधित BLO का संपर्क नंबर दर्ज रहेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर मतदाता सीधे सहायता प्राप्त कर सकें.

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Published at : 30 Jun 2026 02:31 PM (IST)
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