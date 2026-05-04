'अगर वे जन्मदिन...', विवेक विहार अग्निकांड में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत पर शोक

दिल्ली के विवेक विहार में हुए अग्निकांड में 9 लोगों की मौत हो गई. इनमें एक ही परिवार के पांच लोग भी मारे गए हैं. इस हादसे में मृतकों के परिजनों में शोक छाया हुआ है. दरअसल हादसे में जान गंवाने वाले पांच लोगों के परिवार में एक बच्चे का जन्मदिन था. परिवार के सदस्य दीपक जैन ने जानकारी दी कि वे अपने बड़े बेटे अनंत के छठे जन्मदिन की तैयारियों के लिए एक दिन पहले पत्नी और दो बेटों के साथ मानेसर चले गए थे.

मानेसर में अनंत के जन्मदिन की पार्टी होनी थी. दिल्ली के विवेक विहार में दीपक जैन का परिवार बिल्डिंग बी-13 की तीसरी मंजिल पर अपने अपार्टमेंट में था. इसमें उनके पिता अरविंद जैन, मां अनीती, भाई निशांत, निशांत की पत्नी अंचल और एक साल का बेटा आकाश शामिल हैं. हादसे में इन सभी की मौत हो गई है. अगर वे जन्मदिन में शामिल होने दीपक के साथ जाते तो शायद पूरा परिवार बच जाता.

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परिवार के सदस्यों ने क्या कहा?

परिवार के सदस्यों ने बताया कि जैन परिवार इस बिल्डिंग में एक दशक से रह रहा था. दीपक ने मानेसर में अपने बेटे के जन्मदिन की तैयारियों के इंतजाम कर रखे थे. परिवार के अन्य सदस्यों के बाद में आने की उम्मीद थी. एक रिश्तेदार ने बताया कि बाकी सभी को उनके पीछे जाना था.

बता दें कि जन्मदिन की तैयारियां छोड़ दीपक दिल्ली वापस लौट आए और रविवार (4 मई) को शवगृह में औपचारिकताएं पूरी करते हुए दिखाई दिए. वह मृतकों की पहचान और नामों की पुष्टि कर रहे थे. इस तरह उनका मानेसर में खुशी का प्लान हल्के-हल्के दुख में तब्दील हो गया.

सीएम रेखा गुप्ता ने हादसे पर जताया दुख

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के विवेक विहार में एक चार-मंजिला इमारत में लगी भीषण आग पर दुख व्यक्त किया और कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा रही है.इमारत की दूसरी मंजिल पर आग लगी थी, जिसके बाद घटनास्थल पर 14 दमकल गाड़ियां भेजी गईं. अधिकारियों ने बताया कि बचाव और राहत कार्यों के दौरान 10 से ज्यादा लोगों को बचाया गया.

सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पोस्ट में कहा, विवेक विहार की एक इमारत में आग लगने की घटना बेहद दुखद है. इस हादसे में 9 लोगों की जान जाने से मैं बहुत दुखी हूं. हादसे में घायल लोगों का इलाज पास के अस्पताल में चल रहा है. मैं उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करती हूं.

घटना में 9 लोगों की मौके पर मौत

दिल्ली के शाहदरा जिले के विवेक विहार इलाके में रविवार तड़के एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने की घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. यह आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कई फ्लोर इसकी चपेट में आ गए. इसमें अब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी है.

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