हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRLive: दिल्ली में देर रात फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास चला बुलडोजर, सुबह कैसे हैं हालात, ABP न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट

Delhi Violence Live: पुरानी दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास 6-7 जनवरी की देर रात भारी बवाल हुआ. यहां फैज-ए-इलाही दरगाह के पास अतिक्रमण पर MCD ने बुलडोजर एक्शन लिया, जिस दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी की गई.

By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़  | Updated at : 07 Jan 2026 08:12 AM (IST)

LIVE

Key Events
Source : अहमद बिलाल

Background

Delhi Violence Live: पुरानी दिल्ली में फैज-ए-इलाही दरगाह के पास लंबे समय से अतिक्रमण को हटाने की चर्चा हो रही थी. हाई कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने 6-7 जनवरी की देर रात बुलडोजर एक्शन लिया. इस बीच इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पहले ही भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया था और रूट डायवर्जन भी किया गया था. हालांकि, एकाएक देर रात करीब 2.00 बजे भारी भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और जमकर पत्थरबाजी की. इस अटैक में पांच पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. 

जवाबी कार्रवाई में पुलिस को उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, जिससे भीड़ को तितर बितर किया जा सके. बताया जा रहा है कि पुलिस फोर्स और अर्धसैनिक बलों ने करीब 5 दर्जन आंसू गैस के गोले दागे हैं. उपद्रवी भी भारी संख्या में इलाके में इकट्ठा हुए थे, जिन्हें कंट्रोल करना पुलिसवालों के लिए मुश्किल हो रहा था. हालांकि, रात में ही कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया और फिलहाल हालात सामान्य हैं.

 

 

08:12 AM (IST)  •  07 Jan 2026

Delhi Violence Live: चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

फैज-ए-इलाही दरगाह के पास हालात और खराब न होने पाएं, इसके लिए पुलिस ने तैयारी कर ली है. चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि शांति बनाए रखें. 

08:10 AM (IST)  •  07 Jan 2026

Delhi Violence Live: चार से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होना मना

भारी बवाल के बीच पुलिसकर्मियों ने स्पीकर के जरिए लोगों से अपील की कि तितर-बितर हो जाएं और अपने घर चले जाएं, वरना पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी. पुलिस ने धारा 163 लागू करते हुए ऐलान किया कि इलाके में चार से ज्यादा लोगों का एकसाथ इकट्ठा होना मना है. ज्यादा लोग देखे जाने पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा.

Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget