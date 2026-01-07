Delhi Violence Live: पुरानी दिल्ली में फैज-ए-इलाही दरगाह के पास लंबे समय से अतिक्रमण को हटाने की चर्चा हो रही थी. हाई कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने 6-7 जनवरी की देर रात बुलडोजर एक्शन लिया. इस बीच इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पहले ही भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया था और रूट डायवर्जन भी किया गया था. हालांकि, एकाएक देर रात करीब 2.00 बजे भारी भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और जमकर पत्थरबाजी की. इस अटैक में पांच पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.

जवाबी कार्रवाई में पुलिस को उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, जिससे भीड़ को तितर बितर किया जा सके. बताया जा रहा है कि पुलिस फोर्स और अर्धसैनिक बलों ने करीब 5 दर्जन आंसू गैस के गोले दागे हैं. उपद्रवी भी भारी संख्या में इलाके में इकट्ठा हुए थे, जिन्हें कंट्रोल करना पुलिसवालों के लिए मुश्किल हो रहा था. हालांकि, रात में ही कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया और फिलहाल हालात सामान्य हैं.