दिल्ली के विकासपुरी इलाके में रविवार (8 फरवरी) देर रात एक निजी बस में आग लगने से बस कंडक्टर की दर्दनाक मौत हो गई. आग इतनी भीषण थी कि जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, तब तक बस के अंदर मौजूद युवक की जलकर मौत हो चुकी थी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आग बस के अंदर जल रही मच्छर कॉइल से लगी थी.

रात करीब 12 बजकर 33 मिनट पर जनकपुरी मछली बाजार इलाके से दमकल विभाग को बस में आग लगने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. जब दमकलकर्मियों ने आग बुझाई और बस के अंदर तलाशी ली, तो वहां एक युवक का जला हुआ शव बरामद हुआ.

बस के अंदर सो रहा था कंडक्टर

मृतक की पहचान 25 वर्षीय सुनील शर्मा के रूप में हुई है, जो बस में कंडक्टर यानी हेल्पर का काम करता था. बताया जा रहा है कि सुनील रात के समय बस के अंदर ही सो रहा था.

मच्छरों से बचने के लिए बस में मच्छर कॉइल जलाई गई थी, लेकिन उसी से आग भड़क गई. आग ने देखते ही देखते पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और सुनील को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया.

स्थानीय लोगों ने जब बस से धुआं और आग की लपटें उठती देखीं तो तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

जांच में जुटी पुलिस

दमकल विभाग के मुताबिक, रात करीब 01:50 बजे STO अमित फायर कॉल से लौटे और बताया कि आग बस नंबर HR55AX-5463 में लगी थी. बस के अंदर एक पुरुष का जला हुआ शव मिला. मौके पर विकासपुरी थाना पुलिस भी पहुंची, जहां हेड कांस्टेबल विक्रम ने स्थिति का जायजा लिया.

पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. यह पता लगाया जा रहा है कि बस कहां खड़ी थी, आग लगने के समय सुरक्षा के क्या इंतजाम थे और लापरवाही किस स्तर पर हुई. घटना ने मच्छर कॉइल जैसे आम इस्तेमाल की चीज से होने वाले खतरों को एक बार फिर सामने ला दिया है.