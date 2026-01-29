दिल्ली विधान सभा सचिवालय को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से लिखित उत्तर प्राप्त हुआ है. यह उत्तर दिल्ली विधानसभा सचिवालय द्वारा 23 जनवरी 2026 को भेजे गए पत्र के संदर्भ में भेजा गया है, जिसमें जालंधर पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी (FIR) के संबंध में 28 जनवरी 2026 तक लिखित जवाब मांगा गया था.

अपने उत्तर में पंजाब के डीजीपी ने सूचित किया है कि इस मामले पर उनका जवाब आवश्यक स्वीकृति हेतु पंजाब सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को अग्रेषित कर दिया गया है. डीजीपी ने यह भी बताया है कि जालंधर के पुलिस कमिश्नर से प्राप्त लिखित जवाब भी अतिरिक्त मुख्य सचिव, को भेज दिया गया है.

पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट और प्रक्रियात्मक देरी

डीजीपी, पंजाब के माध्यम से भेजे गए उत्तर में जालंधर के पुलिस आयुक्त ने उल्लेखित किया है कि प्राथमिकी से संबंधित लिखित जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है तथा आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत उसे दिल्ली विधान सभा सचिवालय को भेज दिया जाए.

महत्वपूर्ण अभिलेखों और FSL रिपोर्ट की मांग

दिल्ली विधान सभा सचिवालय द्वारा जिन अभिलेखों की मांग की गई है, उनमें पुलिस अधिकारियों से प्राप्त आवेदन तथा पंजाब की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की फॉरेंसिक रिपोर्ट शामिल है. इन दस्तावेजों को सचिवालय द्वारा 16 जनवरी 2026 को जारी पत्र के अनुसार 22 जनवरी 2026 तक प्रस्तुत किया जाना था. निर्धारित समय-सीमा तक एफएसएल रिपोर्ट एवं अन्य फॉरेंसिक अभिलेख प्राप्त न होने के कारण सचिवालय द्वारा पुनः स्मरण पत्र जारी किया गया.

समय-सीमा का विस्तार और स्मरण पत्र का संज्ञान

दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने यह भी उल्लेख किया है कि निर्धारित तिथि तक फॉरेंसिक अभिलेख प्राप्त न होने के चलते 23 जनवरी 2026 को जारी एक अन्य पत्र के माध्यम से दस्तावेज जमा करने की समय-सीमा बढ़ाकर 28 जनवरी 2026 कर दी गई थी और संबंधित अधिकारियों से विस्तारित अवधि के भीतर संपूर्ण फॉरेंसिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था.

संस्थागत पारदर्शिता और मामले की संवेदनशीलता

विधान सभा सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि एफएसएल रिपोर्ट सहित फॉरेंसिक अभिलेख मामले के तथ्यों को स्पष्ट रूप से स्थापित करने तथा संस्थागत पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं. यह विषय वर्तमान में सक्रिय विचाराधीन है और संबंधित पदाधिकारियों से पूर्ण सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया है.