नबी करीम मेट्रो स्टेशन का नाम 'रामनगर' करने की मांग, VHP ने DMRC से कहा- भावना का ख्याल रखें
Nabi Karim Metro Station: विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली मेट्रो के फेज-4 में प्रस्तावित 'नबी करीम' स्टेशन का नाम बदलकर 'रामनगर' करने की मांग की है. यह इलाका लंबे समय से रामनगर के नाम से जाना जाता है.
दिल्ली मेट्रो के नए स्टेशनों के नामों पर एक और बहस छिड़ गई है. विश्व हिंदू परिषद (VHP) के इंद्रप्रस्थ प्रांत के मंत्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को पत्र लिखकर फेज-4 के इंद्रप्रस्थ-इंदरलोक कॉरिडोर (मैजेंटा लाइन एक्सटेंशन) में प्रस्तावित 'नबी करीम' मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 'रामनगर' करने की मांग की है.
पत्र में सुरेंद्र गुप्ता ने लिखा कि दिल्ली मेट्रो अब सिर्फ आने-जाने का जरिया नहीं रहा, यह राजधानी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का भी बड़ा हिस्सा बन चुका है. इसलिए स्टेशन के नाम तय करते वक्त पुराने राजस्व रिकॉर्ड, नगर निगम के दस्तावेज और इलाके की दशकों से चली आ रही लोकप्रिय पहचान को आधार बनाना चाहिए.
'नबी करीम नाम फाइनल हुआ तो इतिहास की अनदेखी होगी'
उन्होंने बताया कि यह इलाका लंबे समय से 'रामनगर' के नाम से जाना जाता है. राजस्व अभिलेखों से लेकर स्थानीय पते, बिजली-पानी के बिल और नगर निगम के रिकॉर्ड तक में यही नाम दर्ज है. अगर 'नबी करीम' नाम को फाइनल कर दिया गया तो यह न सिर्फ स्थानीय इतिहास की अनदेखी होगी, बल्कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगी और यात्रियों में इलाके को लेकर कन्फ्यूजन भी पैदा कर सकता है.
सुरेंद्र गुप्ता ने एक और बात रखी कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के हिंदी नाम को 'सर्वोच्च न्यायालय' करने के मामले में DMRC ने हाई कोर्ट को बताया था कि इसमें 40-45 लाख रुपये का खर्च आएगा. अगर नामकरण की शुरुआत में ही लोकल तथ्यों और भावनाओं का ध्यान रख लिया जाए, तो आगे ऐसे महंगे बदलावों की जरूरत नहीं पड़ेगी और पब्लिक के पैसे की बर्बादी रुकेगी.
विहिप ने DMRC से तीन मुख्य सुझाव दिए हैं:
प्रस्तावित स्टेशन का नाम जल्द से जल्द आधिकारिक तौर पर 'रामनगर' घोषित किया जाए.
नाम तय करने वाली कमिटी में लोकल प्रतिनिधियों, इतिहासकारों और इलाके के लोगों को शामिल किया जाए.
आगे से किसी भी नए स्टेशन का नाम फाइनल करने से पहले जनता से ओपन सुझाव लिए जाएं और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी जाए.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL