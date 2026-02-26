दिल्ली में ठंड की विदाई पर बढ़े सब्जियों के दाम, केशोपुर मंडी और खुदरा बाजार में भी दिखा असर

राजधानी दिल्ली में मौसम बदलने के साथ सब्जियों के दामों में भी उतार-चढ़ाव तेज हो गया है. पूरी तरह जाती ठंड और आने वाली गर्मी के बीच थोक बाजार में कई प्रमुख सब्जियों की कीमतें मध्यम से ऊपर बनी हुई हैं. खासकर टमाटर, करेला और भिंडी जैसी सब्जियों की कीमतें आम लोगों की रसोई के बजट पर खासा असर डाल रही है.

केशोपुर मंडी में दिखी कीमतों की बढ़ती तस्वीरें

पश्चिमी दिल्ली की सबसे बड़ी थोक सब्जी मंडी, केशोपुर में टमाटर समेत कई हरी सब्जियां सामान्य स्तर से ऊपर बिक रही हैं. खुदरा बाजार में इन दामों का असर और अधिक देखने को मिल रहा है. सब्जी विक्रेता उमेश के अनुसार मंडी में टमाटर 80 से 100 रुपये प्रति 5 किलो के भाव से बिक रहा है. वहीं प्याज 80 से 110 रुपये प्रति 5 किलो तक पहुंच गया है. टमाटर और प्याज दोनों ही रोजमर्रा की जरूरत की सब्जियां हैं, ऐसे में इनके दाम सामान्य से अधिक होने के कारण सीधे तौर पर रसोई का बजट प्रभावित हो रहा है.

बात करें हरी सब्जियों की तो मंडी में भिंडी 375 से 400 रुपये प्रति 5 किलो बिक रही है, जो आम ग्राहकों के लिए महंगी मानी जा रही है. करेला और बींस जैसी सब्जियां भी ऊंचे दामों पर मिल रही हैं. बींस 200 रुपये प्रति 5 किलो और हाइब्रिड खीरा भी करीब 200 रुपये प्रति 5 किलो के भाव से बिक रहा है. घीया 180 से 200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है,.

कीमतों ने छोटे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं की बढ़ाई चिंता

अदरक 300 से 400 रुपये प्रति 5 किलो और लहसुन 750 से 850 रुपये प्रति 5 किलो तक बिक रहा है. नींबू के दाम 600 रुपये प्रति 5 किलो तक पहुंच गए हैं, जो गर्मी के मौसम में आमतौर पर ज्यादा खपत वाली वस्तु है. इन बढ़ी हुई कीमतों ने छोटे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं दोनों की चिंता बढ़ा दी है

हालांकि, कुछ सब्जियों में अपेक्षाकृत राहत भी देखने को मिल रही है. गाजर 100 रुपये प्रति 5 किलो बिक रही है. गोभी 40 से 60 रुपये प्रति किलो और पत्ता गोभी 90 से 120 रुपये प्रति 5 किलो और आलू 50 से 120 रुपये प्रति 5 किलो के बीच बिक रहा है, जो गुणवत्ता और आवक पर निर्भर कर रहा है.

आवक में कमी और परिवहन लागत की वजह से कीमतों में तेजी

हरा लहसुन 200 रुपये प्रति किलो और धनिया पत्ता 75 से 100 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है. पुदीना 20 रुपये में 10 गड्डी उपलब्ध है, लेकिन मांग बढ़ने पर इसके दाम भी ऊपर जा सकते हैं. मटर 100 से 150 रुपये प्रति 5 किलो बिक रही है, जो मौसम के अंत की ओर इशारा कर रही है.

मंडी के कारोबारियों का कहना है कि मौसम में बदलाव, आवक में कमी और परिवहन लागत बढ़ने जैसे कारणों से कीमतों में तेजी बनी हुई है. यदि यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में खुदरा बाजार में भी दाम और बढ़ सकते हैं. फिलहाल राजधानी के उपभोक्ताओं को चुनिंदा सब्जियों के लिए जेब कुछ ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है.