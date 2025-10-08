हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Water Crisis: दिल्ली के पॉश मॉल्स में पानी को लेकर हाहाकार, टैंकर सप्लाई बंद होने से बढ़ी परेशानी

Delhi Malls Water Crisis: दिल्ली के वसंत कुंज में अम्बिएंस, DLF और एंपोरियो जैसे बड़े मॉल्स दो दिन से पानी की किल्लत झेल रहे हैं. टैंकर सप्लाई बंद होने से मॉल बंद करने की नौबत आ गई है.

By : अजातिका सिंह | Updated at : 08 Oct 2025 03:04 PM (IST)
दिल्ली के दक्षिणी हिस्से वसंत कुंज के नामी मॉल्स और कॉर्पोरेट दफ्तरों में इन दिनों पानी का भारी संकट खड़ा हो गया है. अम्बिएंस मॉल, DLF प्रॉमिनाड, DLF एंपोरियो, ONGC, मारुति सुजुकी और एयरटेल जैसे बड़े कॉम्प्लेक्स पिछले दो दिनों से पानी के बिना जूझ रहे हैं. प्राइवेट टैंकर सप्लाई का अचानक बंद हो जाना इसकी वजह बताई जा रही है. अब हालत ये है कि इन मॉल्स और दफ्तरों में सिर्फ कुछ घंटों का ही पानी बचा है.

दो दिन से नहीं आया एक भी टैंकर

वसंत कुंज के इन सभी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की पानी की सप्लाई पूरी तरह प्राइवेट टैंकरों पर निर्भर है. लेकिन बीते दो दिनों से एक भी टैंकर नहीं आया. अम्बिएंस मॉल प्रशासन के मुताबिक, उन्हें रोजाना करीब 25 से 30 टैंकर पानी की जरूरत होती है. लगातार दो दिन की रुकावट के बाद अब रिजर्व टैंक भी खाली होने की कगार पर हैं.

वसंत कुंज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कपूर ने बताया, “ये सारे कॉम्प्लेक्स करीब 9-10 साल पहले बने थे. तब से ही यहां सरकारी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है. हमें हमेशा प्राइवेट टैंकरों पर ही निर्भर रहना पड़ा है. लेकिन अब टैंकर सप्लाई बंद है. हमारे पास जो रिजर्व पानी है, वो आज रात तक खत्म हो जाएगा.”

‘कल मॉल बंद करना पड़ेगा’-मॉल प्रशासन

अम्बिएंस मॉल प्रशासन ने साफ कहा है कि अगर आज रात तक पानी नहीं मिला, तो कल सुबह मॉल को बंद रखना पड़ेगा. यहां करीब 175 दुकानें, 20 फूड कोर्ट और 15 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं. पानी की कमी से वॉशरूम और कैंटीन तक में हालात खराब हो चुके हैं.

एक दुकानदार ने कहा, “ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन पानी नहीं है. वॉशरूम बंद हैं, सफाई रुक गई है. अगर पानी नहीं आया तो कल से दुकानें खोलना मुश्किल होगा.”

व्यवसाय और ग्राहकों दोनों पर असर

त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है. ऐसे में मॉल्स में रोजाना हजारों लोग आते हैं. लेकिन जल संकट ने पूरे कारोबार को ठप कर दिया है. दुकानदारों को डर है कि अगर हालात ऐसे ही रहे, तो दिवाली से पहले भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है.

कर्मचारियों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. ऑफिसों में वॉशरूम और कैंटीन में पानी खत्म हो गया है. कई जगह बॉटल वॉटर से ही काम चलाया जा रहा है.

सरकार से की गई मदद की अपील

मॉल प्रबंधन और व्यापारी प्रतिनिधियों ने दिल्ली सचिवालय जाकर सरकार से गुहार लगाई है. दिल्ली जल बोर्ड और सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस समस्या का हल निकाला जाएगा और भविष्य में नई पानी की लाइन भी डाली जाएगी.

लेकिन फिलहाल हालात गंभीर हैं. दो दिन से पानी बंद होने की वजह अब तक साफ नहीं है और न ही प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है.

त्योहारों से पहले राजधानी के सबसे पॉश और व्यस्त इलाकों में इस तरह का जल संकट चिंता की बात है. मॉल्स में हर दिन हजारों ग्राहक आते हैं, और अगर पानी की सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो न सिर्फ कारोबार प्रभावित होगा बल्कि ग्राहकों की सुरक्षा और स्वच्छता पर भी सवाल उठेंगे.

Published at : 08 Oct 2025 02:52 PM (IST)
Water Crisis Delhi Malls DELHI NEWS
