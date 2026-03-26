उत्तम नगर में भाईचारे की मिसाल, मस्जिद में तरुण की आत्मा की शांति के लिए हुई विशेष दुआ

दिल्ली के उत्तम नगर स्थित हस्तसाल कॉलोनी में हालिया हिंसक घटना के बाद जहां एक ओर तनाव का माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द की एक मजबूत मिसाल पेश की है. यहां मुस्लिम समुदाय ने मस्जिद में इकट्ठा होकर मृतक तरुण की आत्मा की शांति के लिए दुआ की और एकता का संदेश दिया.

तरुण हत्याकांड के बाद इलाके में फैली बेचैनी के बीच हस्तसाल कॉलोनी की मस्जिद में एक विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई. इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे. सभी ने मिलकर तरुण की आत्मा की शांति के लिए दुआ की और क्षेत्र में अमन-चैन बनाए रखने का संकल्प लिया.

बाहरी तत्वों पर माहौल बिगाड़ने का आरोप

मस्जिद कमेटी के सदस्य सद्दाम और स्थानीय निवासियों नासीर ने स्पष्ट रूप से कहा कि कुछ बाहरी लोग जानबूझकर इलाके का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हस्तसाल कॉलोनी में वर्षों से सभी समुदाय मिलजुल कर रहते आए हैं और इस भाईचारे को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दिया जाएगा.

1967 से कायम है हिंदू-मुस्लिम एकता की परंपरा

उत्तम नगर जामा मस्जिद के पदाधिकारियों मोहम्मद खालिद अली ने एबीपी लाइव से बात करने के दौरान बताया कि इस कॉलोनी की स्थापना 1967 में हुई थी. तब से यहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच मजबूत सामाजिक संबंध और आपसी विश्वास कायम है. उन्होंने कहा कि हाल की घटना के बावजूद स्थानीय लोग इस एकता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

घटना के बाद बनी दूरी को खत्म करने की कोशिश

स्थानीय शख्स आसिफ अली ने माना कि इस दुखद घटना के बाद दोनों समुदायों के बीच थोड़ी दूरी जरूर पैदा हुई है. हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि आपसी संवाद और सहयोग के जरिए जल्द ही स्थिति सामान्य कर ली जाएगी और विश्वास बहाल होगा.

होली के दिन मामूली विवाद से शुरू हुआ था संघर्ष

आपको बताते चलें कि बीते चार मार्च को दिल्ली पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार होली के दिन पानी के गुब्बारे को लेकर शुरू हुआ एक छोटा सा विवाद अचानक बढ़ गया. देखते ही देखते यह झगड़ा दो समुदायों के बीच हिंसक टकराव में बदल गया.

घटना के दौरान कुछ लोगों ने रात में हमला कर 26 वर्षीय तरुण को गंभीर रूप से घायल कर दिया. अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया.