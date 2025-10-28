दिल्ली के तीमारपुर इलाके में हुए यूपीएससी कैंडिडेट रामकेश मीणा हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. रामकेश मीणा का शव जिस घर में मिला था, वहां पर तलाशी के दौरान पुलिस को एक हार्ड ड्राइव मिली, जिसकी जांच कई गई. इस हार्ड डिस्क में करीब 15 महिलाओं के अश्लील वीडियो पाए गए हैं. पुलिस ने अब इस हार्ड डिस्क को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है.

हत्या की आरोपी और रामकेश की लिव-इन पार्टनर अमृता सिंह चौहान ने भी पूछताछ के दौरान बताया था कि रामकेश के पास उसकी प्राइवेट फोटो और वीडियो थीं, जो उसकी अनुमति के बिना ली गई थीं. अमृता का दावा था कि उसके कहने के बावजूद रामकेश वो वीडियो डिलीट करने को राजी नहीं थी, जिसके बाद अमृता ने उसकी हत्या की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

वीडियो में दिख रहीं महिलाओं का पता लगा रही पुलिस

अब दिल्ली पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हार्ड डिस्क से मिले वीडियो जिन महिलाओं के हैं, क्या वो उनकी सहमति के साथ बनाए गए थे या फिर उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं है?

दरअसल, बीते 6 अक्टूबर को दिल्ली के तीमारपुर इलाके के एक बिल्डिंग में चौथी मंजिल पर भीषण ब्लास्ट के बाद आग लग गई थी. राहत बचाव कार्य करने पहुंची फायर डिपार्टमेंट की टीम और पुलिस को घर में से एक लाश मिली. लाश 32 वर्षीय रामकेश मीणा की थी, जो दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही थी कि सिलेंडर या एसी ब्लास्ट की वजह से घर में आग लगी और रामकेश मीणा की मौत हो गई.

हालांकि, जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, तो पुलिस को शक हुआ कि यह हादसा न होकर हत्या का मामला हो सकता है, जिसे बाद में एक्सीडेंट के रूप में दर्शान के लिए घर जलाया गया हो. धीरे-धीरे परत दर परत मामला सुलझता गया और सामने आया कि रामकेश मीणा की लिव-इन पार्टनर, 21 वर्षीय अमृता चौहान का नाम सामने आया, जिसपर रामकेश मीणा की हत्या का आरोप लगा.

रामकेश मीणा की लिव-इन पार्टनर और पूर्व प्रेमी गिरफ्तार

रामकेश मीणा मर्डर केस में बीएससी फॉरेंसिक साइंस की छात्रा अमृता चौहान (21), उसका पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप (27) और एक दोस्त संदीप कुमार (29) को गिरफ्तार किया गया. ये सभी यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले हैं.

गला घोंटकर हत्या फिर शराब डालकर आग लगाई

पूछताछ में अमृता ने दावा किया कि रामकेश के पास उसकी कुछ निजी वीडियो थीं, जिन्हें हटाने से उसने इनकार कर दिया था. इसके बाद अमृता ने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड सुमित और दोस्त संदीप के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची. तीनों ने रामकेश की गला घोंटकर हत्या की और फिर तेल, शराब डालकर आग लगा दी.

सुमित LPG सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने गैस सिलेंडर का इस्तेमाल धमाका कराने के लिए किया. पुलिस ने हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग, मृतक की शर्ट और दो मोबाइल फोन बरामद किए थे, जिनकी जांच की गई.