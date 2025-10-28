दिल्ली के तीमारपुर इलाके में UPSC की तैयारी कर रहे राजस्थान के रामकेश मीणा की हत्या में बड़ा खुलासा हुआ है. रामकेश की लिव-इन पार्टनर 21 वर्षीय अमृता सिंह चौहान पर उसकी हत्या का आरोप लगा है. अमृता यूपी के मुरादाबाद की रहने वाली है, जिसपर आरोप है कि उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित के साथ मिलकर रामकेश का मर्डर किया और फिर घर में आग लगा दी.

खुलासा यह हुआ है कि मुरादाबाद में रहने वाले अमृता के माता-पिता ने लगभग एक साल पहले ही उसको अपने घर से बेदखल कर दिया था. इसके लिए उन्होंने बाकायदा अखबार में संबंध विच्छेद छपवाकर आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी थी कि अमृता को वे अपनी बेटी नहीं मानते. कोर्ट के पास इसके सबूत में जमा हैं.

सुमित के चक्कर में परिवार से लड़ती थी अमृता

वहीं, अमृता के एक्स बॉयफ्रेंड सुमित के चक्कर में ही उसके परिवार ने उसे खुद से अलग कर दिया था. सुमित पहले से शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी है. अमृता के परिवार ने मीडिया से बात करने को मना कर दिया है. हालांकि, कैमरा पर न आने की शर्त पर अमृता की मां ने यह जानकारी दी कि अमृता सुमित के चक्कर में पड़ गई थी, जिस वजह से समाज में उनके परिवार की बहुत बदनामी हुई.

इसके बाद परिवार ने फैसला लिया कि वह अमृता को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानेंगे. अमृता की मां ने बेटी से अलग होने के आधिकारिक डाक्यूमेंट्स भी दिखाए, जिसमें स्टाम्प, एप्लीकेशन और अखबार के कटिंग शामिल थे.

अमृता के पूर्व प्रेमी सुमित के घर पर क्या मिला?

मीडिया ने सुमित के घर की भी पड़ताल की, जहां गेट पर सुमित का परिवार मिला. उन्होंने भी मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया. सुमित के घर में सिलेंडर रखे देखे गए, क्योंकि वह और उसके पिता सिलेंडर का कारोबार करते हैं.

तीसरे आरोप संदीप को परिवार ने बताया निर्दोष

तीसरे आरोपी संदीप के घर पर पहुंचने पर उसका परिवार मिला. संदीप मुरादाबाद पुलिस लाइन में संविदा पर सफाई कर्मचारी का काम भी करता था. संदीप के परिजन उसे निर्दोष बताते हुए रोने लगे. संदीप की मां ने बताया कि उनके बेटे को सुमित ने अपने कपड़े लाने के लिए कहा था, जिन्हें वो देने गया था. बाद में उसे फंसा दिया गया.

संदीप के पिता और भाई का कहना था कि सुमित ने संदीप से दिल्ली जाने के लिए पैसे और कपड़े मांगे थे. संदीप उसे वही देने गया था. फिर पुलिस आने पर पता चला कि ऐसा कांड हो गया है.

सुमित ने जानकर किया सिलेंडर ब्लास्ट

रामकेश मीणा की हत्या को हादसा बनाने के लिए सिलेंडर के इस्तेमाल की साजिश रची गई थी. यह साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि सुमित ही था. क्योंकि सुमित का सिलेंडर का बिजनेस है, तो वह जानता था कि सिलेंडर ब्लास्ट से हादसे आम बात होती है, ताकि हत्या को हादसा बताया जा सके.