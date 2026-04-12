DU कर्मचारियों के लिए सख्त नोटिस, समय पर ऑफिस नहीं आए तो होगी कार्रवाई, हर महीने बनेगी रिपोर्ट

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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi University के कर्मचारियों को नोटिस, समय पर ऑफिस नहीं आए तो होगा एक्शन, हर महीने बनेगी रिपोर्ट

Delhi University के कर्मचारियों को नोटिस, समय पर ऑफिस नहीं आए तो होगा एक्शन, हर महीने बनेगी रिपोर्ट

Delhi University News In Hindi: दिल्ली यूनिवर्सिटी में समय पालन को लेकर एक नया नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कर्मचारियों के ऑफिस टाइम और हाजिरी को लेकर सरकार ने सख्त आदेश जारी किए हैं.

By : अजातिका सिंह | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 12 Apr 2026 03:32 PM (IST)
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दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाल ही में कर्मचारियों की उपस्थिति और समय पालन को लेकर एक नया नोटिस जारी किया है, जिसमें ऑफिस टाइम और हाजिरी के नियमों को स्पष्ट रूप से बताया गया है. हालांकि, इस नोटिस को लेकर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये नियम प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पर भी लागू होंगे या सिर्फ यूनिवर्सिटी के अन्य कर्मचारियों पर, जिसको लेकर फिलहाल स्पष्टीकरण मांगा गया है. 

वहीं जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार- 

  • ऑफिस का समय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित किया गया है.
  • सभी कर्मचारियों के लिए रोजाना 8 घंटे 30 मिनट काम करना अनिवार्य होगा.
  • इस समय सीमा में आधे घंटे का लंच ब्रेक शामिल रहेगा.

देर से यूनिवर्सिटी आने पर काटी जाएगी छुट्टी

यूनिवर्सिटी ने देर से आने को लेकर भी स्पष्ट नियम तय किए हैं. यदि कोई कर्मचारी सुबह 9:10 बजे तक पहुंच जाता है, तो उसे समय पर ही माना जाएगा. वहीं, अगर कोई 9:10 बजे के बाद, यानी 9:30 बजे तक आता है, तो उसे शाम को उतने समय तक अतिरिक्त काम करना होगा. लेकिन यदि कोई कर्मचारी 9:30 बजे के भी बाद ऑफिस पहुंचता है, तो उसकी आधे दिन या पूरे दिन की छुट्टी काटी जा सकती है. यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य कार्य व्यवस्था को बेहतर बनाना और संस्थान में अनुशासन बनाए रखना है, ताकि सभी विभाग सुचारु रूप से काम कर सकें.

नियम पालन ना करने पर लिया जाएगा सख्त एक्शन

सरकार ने यह साफ आदेश दिया है कि अब कर्मचारियों को यूनिवर्सिटी टाइम को लेकर कोई भी छूट नहीं दी जाएगी. जो भी कर्मचारी देर से आता है या जल्दी चले जाकर हाजिरी नहीं लगाता, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. वहीं अब से हर महीने की एक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी, जिसमें देखा जाएगा कि कौन अधिकारी नियमों का पालन करके समय पर ऑफिस आता है और कौन नहीं. जिससे हर अधिकारी की टाइमिंग पर नजर रखी जा सकेगी.

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Published at : 12 Apr 2026 03:32 PM (IST)
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