दिल्लीवालों के लिए गुड न्यूज़! होली-दिवाली पर मिलेंगे 2 फ्री गैस सिलेंडर, कैबिनेट से मंजूरी

दिल्ली सरकार ने राजधानी के लाखों परिवारों को बड़ी सौगात दी है. होली और दिवाली के मौके पर राशन कार्ड धारक महिलाओं को दो मुफ्त गैस सिलेंडर देने की योजना को दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

इस योजना के तहत सरकार सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में सिलेंडर की राशि ट्रांसफर करेगी, ताकि महिलाओं को किसी तरह की परेशानी न हो. इस फैसले से खासतौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी, जो बढ़ती महंगाई के कारण रसोई गैस के खर्च से जूझ रहे हैं.

कैबिनेट बैठक में लगी मुहर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई. सरकार ने इसके लिए 300 करोड़ रुपये का बजट भी स्वीकृत किया है. अधिकारियों के मुताबिक, कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द ही संबंधित विभाग को आदेश जारी किए जाएंगे और बैंक खातों में पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी.

ऐसे मिलेगा मुफ्त सिलेंडर का फायदा

सरकारी जानकारी के अनुसार, होली से पहले पहला सिलेंडर की राशि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाएगी. दिवाली के मौके पर दूसरा सिलेंडर की राशि खाते में ट्रांसफर की जाएगी. इस तरह हर साल पात्र महिलाओं को दो गैस सिलेंडर की कीमत सीधे बैंक खाते में मिलेगी.

कौन होंगे लाभार्थी?

इस योजना का लाभ दिल्ली में रहने वाली राशन कार्ड धारक महिलाएं उठा सकेंगी. सरकार का उद्देश्य है कि गरीब परिवारों की रसोई पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जाए और त्योहारों के समय उन्हें राहत दी जाए.

चुनावी वादा अब जमीन पर

बताया जा रहा है कि यह योजना बीजेपी के चुनावी संकल्प पत्र में शामिल थी. चुनाव के दौरान पार्टी ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे।एल. अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह वादा पूरा होने जा रहा है.

गरीब और मिडिल क्लास को होगा फायदा

देशभर में रसोई गैस की कीमतें पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी हैं. इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और निम्न आय वर्ग पर पड़ा है. केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत भले ही कनेक्शन मिले, लेकिन सिलेंडर भरवाना कई परिवारों के लिए मुश्किल हो जाता है. ऐसे में दिल्ली सरकार का यह फैसला महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.

'त्योहारों पर बिना चिंता के जलेगी रसोई'

सरकार का कहना है कि इस योजना से न केवल महिलाओं को आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि त्योहारों पर उनके घर की रसोई भी बिना किसी चिंता के चलेगी. दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि आगे भी जनहित से जुड़ी ऐसी योजनाएं जारी रहेंगी.