दिल्ली में 6 जनवरी की आधी रात तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया. इस कार्रवाई में MCD और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम शामिल थी, जो हाई कोर्ट के आदेश के बाद मौके पर पहुंची. जैसे ही अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई, कुछ लोगों की ओर से पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई, जिसके तहत चार से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई.

कार्रवाई के तहत MCD और पुलिस की टीम दर्जनों बुलडोजर लेकर आधी रात करीब 12 बजे मौके पर पहुंची. मस्जिद और दरगाह के बाहर बने अवैध कब्जों को हटाने का काम पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू किया गया. अतिक्रमण वाली जमीन पर बने बारात घर और दो मंजिला डायग्नोस्टिक सेंटर को तोड़ा गया. यह पूरी कार्रवाई हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद की जा रही थी, ताकि सार्वजनिक भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा सके. प्रशासन का कहना है कि सिर्फ वही हिस्सा हटाया गया, जिसे अवैध अतिक्रमण माना गया था.

मस्जिद खाली कर रहे नमाजियों ने क्या कहा?

इस दौरान कई नमाजियों को मस्जिद से अपना सामान लेकर निकलते देखा गया. एबीपी न्यूज से बातचीत में नमाजियों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की. एक नमाजी ने कहा, 'मैं बचपन से यहां रहता हूं और यहीं नमाज पढ़ने आता हूं.' उनका कहना था कि जिस हिस्से को तोड़ा गया, वह मस्जिद परिसर का ही हिस्सा था, जहां पहले बैंक्वेट हॉल और डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित हो रहे थे और शादी-ब्याह के कार्यक्रम होते थे. कुछ नमाजियों ने कहा कि उन्हें इस बात की तसल्ली है कि मस्जिद सुरक्षित है, लेकिन फैसले को जल्दबाजी में लिया गया बताया. उन्होंने यह भी कहा कि मस्जिद में पानी बंद है, जिससे वजू करने में परेशानी होगी, जो उनके लिए बड़ा मुद्दा है.

डिप्टी कमिश्नर ने क्या कहा?

MCD के डिप्टी कमिश्नर विवेक अग्रवाल ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि यह कार्रवाई करीब छह घंटे तक चली और लगभग 80 प्रतिशत से ज्यादा काम पूरा हो चुका है. उन्होंने साफ किया कि मस्जिद को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया है. केवल डायग्नोस्टिक सेंटर की दो मंजिला इमारत और बारात घर को हटाया गया है. करीब 36 हजार स्क्वायर फीट क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया गया है. DC विवेक अग्रवाल के मुताबिक मस्जिद कमेटी की ओर से जमीन को लेकर कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किए गए थे. प्रशासन ने दोहराया कि हाई कोर्ट के आदेश के तहत मस्जिद के बाहर की जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया है और मस्जिद पूरी तरह सुरक्षित है.