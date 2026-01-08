तुर्कमान गेट मामले में जामिया की महिला भी पुलिस की रडार पर, पूछताछ के लिए बुलाया

दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान झड़प और पथराव की घटना के पीछे सोशल मीडिया पोस्ट को भी बड़ी वजह मानी जा रही है. इसमें पुलिस के रडार पर एक महिला भी है. ऐमन रिजवी नाम की इस महिला को आज (08 जनवरी 2026) पूछताछ के लिए बुलाया है. इस महिला पर भड़काऊ पोस्ट करना का आरोप है. महिला जामिया इलाके की रहने वाली है. अभी तक 10 लोगों की लिस्ट बनाई गई है, जिन्होंने ऐसे भड़काऊ पोस्ट किए. सभी को समन कर जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है. इन सभी लोगों को अच्छे खासे फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर है.

अदालत के आदेश के बाद संचालित अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान बुधवार (07 जनवरी) तड़के मध्य दिल्ली के तुर्कमान गेट में झड़पें और पथराव की घटना के मद्देनजर वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी. पुलिस ने गुरुवार (08 जनवरी 2026) को इस बारे में जानकारी दी. पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की पर्याप्त तैनाती की गई है. वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं.

तुर्कमान गेट के पास फिलहाल शांति- पुलिस

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘इलाके में फिलहाल शांति है. बुधवार तड़के झड़पें उस समय हुईं जब दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद तुर्कमान गेट के सामने रामलीला मैदान क्षेत्र में फैज-ए-इलाही मस्जिद और कब्रिस्तान के पास अवैध कब्जा हटाने का अभियान चलाया.

हिंसा में 5 पुलिसकर्मी भी हुए थे जख्मी

पुलिस ने बताया कि अभियान के दौरान कथित रूप से कुछ निवासियों ने पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों पर पत्थर फेंके, जिससे इलाके में हंगामा मच गया. हिंसा में पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे. पुलिस ने कहा कि चार पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक किशोर को भी पकड़ा गया है.

सीसीटीवी फुटेज और अन्य वीडियो क्लिप की जांच जारी

इस मामले में पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज की गई है और सीसीटीवी फुटेज और अन्य वीडियो क्लिप की जांच कर हिंसा में भाग लेने वाले लोगों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं. सूत्रों के अनुसार, यह झड़प एक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण भड़की, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है.