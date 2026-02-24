हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली: शांति पथ पर खिला रंगों का जादू, NDMC ट्यूलिप फेस्टिवल 2026 का हुआ भव्य शुभारंभ

दिल्ली: शांति पथ पर खिला रंगों का जादू, NDMC ट्यूलिप फेस्टिवल 2026 का हुआ भव्य शुभारंभ

Tulip Festival 2026: नई दिल्ली में ट्यूलिप उत्सव-2026 का शुभारंभ हो गया है. शांति पथ का पूरा इलाका रंगों की चादर ओढ़े नजर आया. शांति पथ पर रंगीन ट्यूलिप ने लोगों बसंत का अनुभव कराया.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 24 Feb 2026 08:15 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री के क्षेत्र को स्वच्छ, हरित और विश्वस्तरीय बनाने के संकल्प के साथ नई दिल्ली में ट्यूलिप उत्सव-2026 का शुभारंभ हुआ. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष केशव चंद्रा और उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने नीदरलैंड साम्राज्य की राजदूत मारिसा गेरार्ड्स की गरिमामयी उपस्थिति में शांति पथ, चाणक्यपुरी में इस रंगारंग उत्सव का उद्घाटन किया. इस अवसर पर परिषद सदस्य अनिल वाल्मीकि सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे.

उद्घाटन के बाद अतिथियों ने ट्यूलिप वॉक में भाग लिया और एनडीएमसी द्वारा सजाई गई भव्य प्रदर्शनी का अवलोकन किया. राजधानी के दिल में खिले लाल, पीले, सफेद, गुलाबी और बैंगनी ट्यूलिपों ने दर्शकों को बसंत का सजीव अनुभव कराया. शांति पथ का पूरा इलाका रंगों की चादर ओढ़े नजर आया.

इतिहास और पुष्पों का अनूठा संगम

केशव चंद्रा ने बताया कि ट्यूलिप के इतिहास, उसकी विभिन्न किस्मों और शांति पथ के आसपास स्थित ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी को भी प्रदर्शनी का हिस्सा बनाया गया है. खिले हुए ट्यूलिपों के बीच सजी यह प्रदर्शनी दर्शकों को प्रकृति और विरासत का अनूठा संगम दिखा रही है. लगातार दूसरी बार एनडीएमसी ने एक लाख ट्यूलिप गमले आम जनता के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध कराए हैं. ये गमले शांति पथ लॉन, लोधी गार्डन, नेहरू पार्क, तालकटोरा गार्डन, सेंट्रल पार्क और एनडीएमसी की नर्सरियों में बिक्री के लिए रखे गए हैं.

17 हजार से शुरू हुआ सफर, पांच लाख से अधिक बल्ब तक विस्तार

कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि वर्ष 2017-18 में केवल 17 हजार बल्बों के परीक्षण रोपण से शुरू हुई यह पहल आज एक विशाल वार्षिक आयोजन बन चुकी है. पिछले तीन वर्षों में मिली सराहना के बाद यह चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है. इस वर्ष कुल 5,17,500 ट्यूलिप बल्ब मंगाए गए, जिनमें 3,25,000 बल्ब एनडीएमसी और 1,92,500 बल्ब दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए थे. लगभग 2,25,000 बल्ब राजधानी के प्रमुख स्थलों पर लगाए गए हैं. जिनमें सेंट्रल पार्क, लोधी गार्डन, मंडी हाउस, सरदार पटेल मार्ग और उपराष्ट्रपति भवन के निकट के गोल चक्कर शामिल हैं. इसके अतिरिक्त एक लाख बल्ब गमलों में रोपे गए हैं, जिन्हें आम नागरिक खरीद सकते हैं.

वैश्विक मित्रता का प्रतीक बने डच ट्यूलिप

राजदूत मारिसा गेरार्ड्स ने अपने संबोधन में कहा कि ट्यूलिप की यात्रा मध्य एशिया से उस्मानी साम्राज्य और फिर नीदरलैंड के लीडेन नगर तक पहुंची, जो भारत और नीदरलैंड के बीच बढ़ती मित्रता का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि एशिया में दोबारा खिले ये डच ट्यूलिप साझा इतिहास, व्यापार, नवाचार और जन-से-जन संबंधों की मजबूती को दर्शाते हैं. उनके अनुसार यह उत्सव दोनों देशों के जीवंत संबंधों का प्रतीक है.

एआई समिट के दौरान भी आकर्षण का केंद्र

चहल ने बताया कि यह आयोजन 'विकसित भारत' के विजन का हिस्सा है और नई दिल्ली की पहचान को नई ऊंचाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि भारत एआई इम्पैक्ट समिट जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के दौरान यह उत्सव विशेष आकर्षण का केंद्र बन जाता है. बड़ी संख्या में विदेशी प्रतिनिधि और पर्यटक इन पुष्प सज्जाओं को देखने पहुंच रहे हैं. उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की.

शहरी हरियाली को बढ़ावा देने की निरंतर पहल

केशव चंद्रा ने कहा कि इस समय एनडीएमसी क्षेत्र में द्वि-रंगी सहित विभिन्न रंगों के ट्यूलिप अपनी आकर्षक छटा बिखेर रहे हैं. लगातार दूसरे वर्ष एक लाख गमले वाले पौधे सार्वजनिक बिक्री के लिए तैयार किए गए हैं. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे परिवार सहित ट्यूलिप प्रदर्शनी देखने आएं और इस प्राकृतिक उत्सव का हिस्सा बनें.

एनडीएमसी का यह प्रयास केवल एक पुष्प प्रदर्शनी नहीं, बल्कि शहरी हरियाली को बढ़ावा देने की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है. ट्यूलिप रोपण परियोजना इस बात का प्रमाण है कि सुविचारित योजना और समर्पित प्रयासों से किसी भी शहर को अधिक सुंदर, जीवंत और प्रेरणादायक बनाया जा सकता है.

Published at : 24 Feb 2026 08:15 PM (IST)
Tags :
NDMC Chanakyapuri CRIME DELHI NEWS Tulip Festival-2026 Shanti Path
