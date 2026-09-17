दिल्ली में सफाईकर्मी की मौत, बीजेपी अध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप; पार्षद पर FIR

दिल्ली के त्रिलोकपुरी में निगम सफाईकर्मी दीपक की आत्महत्या के मामले को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के पार्षद विजय कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि आर्थिक लेनदेन के विवाद के कारण दीपक परेशान थे. इस मामले में कल्याणपुरी पुलिस ने पार्षद के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है. हालांकि, पार्षद विजय कुमार ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है.

हर्ष मल्होत्रा के मुताबिक, दीपक अपने परिवार के लिए मकान खरीदना चाहते थे और उन्होंने पार्षद से मदद मांगी थी. बीजेपी का आरोप है कि करीब 15 लाख रुपये का लोन मिलने के बाद राशि पार्षद से जुड़े खाते में चली गई और दीपक की हस्ताक्षरित चेकबुक भी उनके पास रही.

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वेतन और कमीशन को लेकर भी लगाए आरोप

बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया कि कई महीनों तक दीपक के वेतन से जुड़ी रकम भी निकाली जाती रही. उन्होंने कमीशन मांगने और रकम वापस मांगने पर दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया. पुलिस अब बैंक लेनदेन और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है.

14 सितंबर को दर्ज हुई एफआईआर

पुलिस के अनुसार, दीपक की मौत के मामले में 14 सितंबर 2026 को कल्याणपुरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने पार्षद विजय कुमार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में मामला दर्ज किया है. मामले की जांच जारी है

पार्षद ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

विजय कुमार ने लगाए गए आरोपों से इनकार किया है. उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी कर्मचारी को लोन नहीं दिलाया और उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है. वहीं हर्ष मल्होत्रा ने अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और कुलदीप कुमार से पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. एफआईआर दर्ज होना आरोपों के साबित होने के बराबर नहीं है; अंतिम स्थिति पुलिस जांच से स्पष्ट होगी.

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