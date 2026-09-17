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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में सफाईकर्मी की मौत, बीजेपी अध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप; पार्षद पर FIR

दिल्ली में सफाईकर्मी की मौत, बीजेपी अध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप; पार्षद पर FIR

दिल्ली के त्रिलोकपुरी में सफाईकर्मी दीपक की मौत के मामले में AAP पार्षद विजय कुमार पर आर्थिक धोखाधड़ी और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है. पुलिस ने FIR दर्ज की है.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 17 Sep 2026 04:31 PM (IST)
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दिल्ली के त्रिलोकपुरी में निगम सफाईकर्मी दीपक की आत्महत्या के मामले को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के पार्षद विजय कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि आर्थिक लेनदेन के विवाद के कारण दीपक परेशान थे. इस मामले में कल्याणपुरी पुलिस ने पार्षद के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है. हालांकि, पार्षद विजय कुमार ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है.

हर्ष मल्होत्रा के मुताबिक, दीपक अपने परिवार के लिए मकान खरीदना चाहते थे और उन्होंने पार्षद से मदद मांगी थी. बीजेपी का आरोप है कि करीब 15 लाख रुपये का लोन मिलने के बाद राशि पार्षद से जुड़े खाते में चली गई और दीपक की हस्ताक्षरित चेकबुक भी उनके पास रही. 

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वेतन और कमीशन को लेकर भी लगाए आरोप

बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया कि कई महीनों तक दीपक के वेतन से जुड़ी रकम भी निकाली जाती रही. उन्होंने कमीशन मांगने और रकम वापस मांगने पर दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया. पुलिस अब बैंक लेनदेन और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है.

14 सितंबर को दर्ज हुई एफआईआर

पुलिस के अनुसार, दीपक की मौत के मामले में 14 सितंबर 2026 को कल्याणपुरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने पार्षद विजय कुमार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में मामला दर्ज किया है. मामले की जांच जारी है

पार्षद ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

विजय कुमार ने लगाए गए आरोपों से इनकार किया है. उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी कर्मचारी को लोन नहीं दिलाया और उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है. वहीं हर्ष मल्होत्रा ने अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और कुलदीप कुमार से पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. एफआईआर दर्ज होना आरोपों के साबित होने के बराबर नहीं है; अंतिम स्थिति पुलिस जांच से स्पष्ट होगी.

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 17 Sep 2026 04:29 PM (IST)
Tags :
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