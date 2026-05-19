हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-NCR में टैक्सी-ऑटो चालकों का 3 दिन का चक्का जाम, 21 मई से हड़ताल का ऐलान

दिल्ली-NCR में टैक्सी-ऑटो चालकों का 3 दिन का चक्का जाम, 21 मई से हड़ताल का ऐलान

Delhi-NCR Transport Strike: ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के नेतृत्व में दर्जनों परिवहन यूनियनों ने 21 से 23 मई तक सांकेतिक चक्का जाम करने का फैसला लिया है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 19 May 2026 11:43 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ऑटो-टैक्सी चालकों ने किराया वृद्धि और बाइक टैक्सी पर रोक माँगी.

दिल्ली-एनसीआर में परिवहन व्यवस्था अगले सप्ताह प्रभावित हो सकती है. दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर यूनियन किराया बढ़ाने की मांग को लेकर 21 मई से 3 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के नेतृत्व में दर्जनों परिवहन यूनियनों ने 21 से 23 मई तक सांकेतिक चक्का जाम करने का फैसला लिया है. इस संबंध में AIMTC ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखकर अपनी मांगें रखीं हैं.  

ट्रांसपोर्ट संगठनों का आरोप है कि बढ़े हुए पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ECC), बीएस-4 वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध और परिवहन क्षेत्र पर बढ़ते आर्थिक दबाव ने कारोबारियों और चालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. बीते महीने 26 अप्रैल 2026 को हुई अहम बैठक में दिल्ली-एनसीआर की 60 से अधिक परिवहन यूनियनों और संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक की अगुवाई AIMTC के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हरीश सभरवाल ने की. इस दौरान ECC शुल्क में बढ़ोतरी और नई परिवहन नीतियों को लेकर गहरा विरोध दर्ज कराया गया.

दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ ने की किराया में बढ़ोतरी की मांग, CM रेखा गुप्ता के नाम सौंपा ज्ञापन

ECC शुल्क बढ़ने से महंगाई बढ़ने की आशंका

परिवहन संगठनों का कहना है कि पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ECC) का मकसद केवल उन ट्रांजिट वाहनों को नियंत्रित करना था जो बिना किसी काम के दिल्ली से गुजरते हैं, लेकिन अब यह शुल्क उन ट्रकों और वाणिज्यिक वाहनों पर भी लगाया जा रहा है जो राजधानी में जरूरी सामान पहुंचाते हैं. यूनियनों का दावा है कि इससे ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ेगी और इसका सीधा असर आम लोगों पर महंगाई के रूप में दिखाई देगा.

भारी ट्रकों से लेकर छोटे कमर्शियल वाहनों तक बढ़ा बोझ

बैठक में यह भी मुद्दा उठाया गया कि हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर ECC में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है. वहीं, बड़े ट्रकों के लिए शुल्क में 40 से 55 प्रतिशत तक वृद्धि होने से देशभर के ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर नाराज हैं. यूनियनों का कहना है कि पहले से डीजल, टोल टैक्स, फिटनेस और मेंटेनेंस खर्च बढ़े हुए हैं, ऐसे में अतिरिक्त शुल्क कारोबार को नुकसान पहुंचाएगा.

परिवहन संगठनों ने 1 नवंबर 2026 से बीएस-4 वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली प्रवेश पर प्रस्तावित रोक का भी विरोध किया है. उनका कहना है कि लाखों छोटे और मध्यम ट्रांसपोर्टर अभी भी इन वाहनों पर निर्भर हैं. यूनियनों का तर्क है कि जिन वाहनों को पहले तय अवधि तक चलाने की अनुमति दी गई थी, उन पर अचानक रोक लगाना गलत होगा.

यूनियनों ने रखीं कई मांगें, न मानने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी

प्रदर्शन कर रही यूनियनों ने मांग की है कि बढ़ा हुआ ECC केवल ट्रांजिट वाहनों पर लागू किया जाए. साथ ही बीएस-6 वाहनों को पूरी तरह छूट देने और बीएस-4 वाहनों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लागू करने की बात कही गई है. इसके अलावा वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र वाले वाहनों को निर्धारित समय तक संचालन की अनुमति देने की मांग भी उठाई गई.

परिवहन संगठनों ने साफ कर दिया है कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो 21 से 23 मई तक प्रस्तावित सांकेतिक चक्का जाम के बाद आंदोलन को अनिश्चितकालीन रूप दिया जा सकता है. इससे दिल्ली-एनसीआर में माल ढुलाई और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है.

ऑटो-टैक्सी यूनियनों ने किराया बढ़ाने की उठाई मांग

इधर ऑटो और टैक्सी संगठनों ने भी बढ़ती महंगाई और सीएनजी कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को लेकर किराया संशोधन की मांग तेज कर दी है. यूनियनों का कहना है कि बीते कुछ वर्षों में वाहन बीमा, टायर, फिटनेस और रखरखाव का खर्च काफी बढ़ चुका है. ऐसे में मौजूदा किराया ढांचा चालकों के लिए घाटे का सौदा बन गया है.

ऑटो-टैक्सी संगठनों ने दिल्ली सरकार से ओला, उबर और रैपिडो जैसी बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. यूनियनों का कहना है कि कई राज्यों में इस तरह की सेवाओं पर रोक लग चुकी है और दिल्ली में भी पारंपरिक ऑटो-टैक्सी चालकों के हितों की रक्षा के लिए ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए.

संगठनों ने कहा है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो वो अपने सहयोगी संगठनों के साथ बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करेंगे. यूनियनों का दावा है कि परिवहन क्षेत्र से जुड़े लाखों लोगों की आजीविका दांव पर लगी हुई है और सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.

दिल्ली में 2027 से सिर्फ ई-ऑटो का रजिस्ट्रेशन, वायु प्रदूषण को लेकर CAQM का बड़ा फैसला

 

और पढ़ें
Published at : 19 May 2026 11:37 AM (IST)
Tags :
Transport Strike DELHI- NCR DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली-एनसीआर में टैक्सी-ऑटो का तीन दिन का चक्का जाम, 21 मई से हड़ताल का ऐलान
दिल्ली-एनसीआर में टैक्सी-ऑटो का तीन दिन का चक्का जाम, 21 मई से हड़ताल का ऐलान
दिल्ली NCR
दिल्ली के जहांगीरपुरी में युवक की जलकर मौत, मरने से पहले पत्नि और सास पर लगाए आरोप
दिल्ली के जहांगीरपुरी में युवक की जलकर मौत, मरने से पहले पत्नि और सास पर लगाए आरोप
दिल्ली NCR
Delhi News: विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, कहा- 'WFI का जवाब सुने बिना...'
दिल्ली: विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, कहा- 'WFI का जवाब सुने बिना...'
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में हीटवेव का अटैक! 45 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान, IMD ने जारी किया अलर्ट
दिल्ली में हीटवेव का अटैक! 45 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान, IMD ने जारी किया अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप के बयान से दुनिया में भौचाल!
यहां जानिए पेट्रोल-डीजल के नए दाम
फिर बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमत! जानिए अब आपके बजट पर कितना पड़ेगा असर?
CBSE OSM Controversy | Sandeep Chaudhary: CBSE के OSM पैटर्न का सटीक विश्लेषण! | NEET Paper Leak
'ऐसी सोच शर्मनाक है', कान्स में आलिया को ट्रोल करने वालों की अमीषा पटेल ने लगाई क्लास
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में नमाज बैन पर खुलकर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, कहा- 'मैं AC में बैठकर तमाशा नहीं देखूंगा'
बंगाल में नमाज बैन पर खुलकर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, कहा- 'मैं AC में बैठकर तमाशा नहीं देखूंगा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा-BJP के बीच फंसी रायबरेली की इन 3 सीटों पर राहुल गांधी का फोकस, क्या 2027 में बदलेंगे हालात?
सपा-BJP के बीच फंसी रायबरेली की इन 3 सीटों पर राहुल गांधी का फोकस, क्या 2027 में बदलेंगे हालात?
क्रिकेट
SRH के खिलाफ 'करो या मरो' मैच में हार के बाद क्या बोले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़? किसे ठहराया जिम्मेदार
SRH के खिलाफ 'करो या मरो' मैच में हार के बाद क्या बोले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़? किसे ठहराया जिम्मेदार
बॉलीवुड
सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसा सांप, मची अफरा-तफरी, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम
सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसा सांप, मची अफरा-तफरी, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम
विश्व
इस्लामपुर अब कृष्ण नगर, बाबरी मस्जिद चौक हुआ जैन मंदिर चौक... पाकिस्तान में बदले गए इन जगहों के नाम 
इस्लामपुर अब कृष्ण नगर, बाबरी मस्जिद चौक हुआ जैन मंदिर चौक... PAK में बदले गए इन जगहों के नाम 
ट्रेंडिंग
Video: जिम कॉर्बेट में हथिनी ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म, जंगल में दिखा दुर्लभ नजारा- वीडियो वायरल
जिम कॉर्बेट में हथिनी ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म, जंगल में दिखा दुर्लभ नजारा- वीडियो वायरल
हेल्थ
Weak Immunity: खांसी, जुकाम, खराश और थकान? मौसम का बदलाव नहीं, शरीर में है ये कमी, पढ़ें डॉक्टर की चेतावनी
खांसी, जुकाम, खराश और थकान? मौसम का बदलाव नहीं, शरीर में है ये कमी, पढ़ें डॉक्टर की चेतावनी
ट्रेंडिंग
'मैं पाकिस्तान को नहीं जानती' चीन आई पाकिस्तानी हसीनाओं की छोटी सी बच्ची ने की बेइज्जती, वीडियो वायरल
'मैं पाकिस्तान को नहीं जानती' चीन आई पाकिस्तानी हसीनाओं की छोटी सी बच्ची ने की बेइज्जती, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget