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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: रोहिणी में शिव महापुराण के चलते कई रूट डायवर्ट, घर से निकलने से पहले पढ़ें जरूरी खबर

दिल्ली: रोहिणी में शिव महापुराण के चलते कई रूट डायवर्ट, घर से निकलने से पहले पढ़ें जरूरी खबर

Delhi Trafic Update: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रोहिणी में शिव महापुराण कथा के कारण 16 से 24 अप्रैल 2026 तक विशेष यातायात एडवाइजरी जारी की है. राम मूर्ति पासी मार्ग जैसे प्रमुख रास्ते प्रभावित रहेंगे.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Apr 2026 10:21 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में आयोजित हो रहे भव्य शिव महापुराण कथा कार्यक्रम को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है. सेक्टर-10 स्थित स्वर्ण जयंती पार्क में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए 16 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 तक के लिए यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं.

पुलिस ने आम जनता से जाम से बचने के लिए सतर्क रहने और वैकल्पिक मार्गों का चयन करने की अपील की है.

दोपहर के समय रहेगा ट्रैफिक का सबसे ज्यादा दबाव

कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ 16 अप्रैल को कलश यात्रा के साथ हुआ, जो सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक निकाली गई थी. इस दौरान सड़कों पर सुचारू यातायात बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा. ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, कथा के आयोजन के कारण 24 अप्रैल तक रोजाना सुबह 11:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक इलाके में विशेष ट्रैफिक नियंत्रण लागू रहेगा.

इन प्रमुख मार्गों पर पड़ेगा सीधा असर

ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, आयोजन स्थल के आसपास की निम्नलिखित प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित होने की सबसे अधिक संभावना है:

  • राम मूर्ति पासी मार्ग
  • के.एन. काटजू मार्ग
  • एच.एल. परवाना मार्ग

वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे पीक आवर्स के दौरान इन रास्तों पर जाने से बचें और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए समय रहते दूसरे वैकल्पिक रास्तों का चुनाव करें.

गलत पार्किंग पर होगी सख्त कार्रवाई

यातायात को सुगम बनाए रखने के लिए पुलिस ने मुख्य सड़कों पर वाहन खड़ा करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नो-पार्किंग जोन या बेतरतीब तरीके से खड़े किए गए वाहनों को तुरंत क्रेन द्वारा टो (Tow) कर लिया जाएगा. नियम तोड़ने वाले वाहन मालिकों पर सख्त कानूनी और चालान की कार्रवाई की जाएगी. नागरिक अपने वाहन केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करें.

सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल की अपील

सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने और जाम की स्थिति से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने दिल्लीवासियों से एक खास अपील की है. पुलिस ने कहा है कि लोग इस दौरान निजी वाहनों (कार/बाइक्स) के बजाय सार्वजनिक परिवहन (विशेषकर दिल्ली मेट्रो और बसों) का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें.

ये भी पढ़ें: 'मैं कोशिश करूंगा कि रिश्ते से खटास खत्म हो', AAP से नाराजगी के बीच राघव चड्ढा ने किसके लिए कही ये बात?

Published at : 18 Apr 2026 10:20 PM (IST)
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