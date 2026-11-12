दिल्ली: ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो टेंपो में लगाई आग, सड़क पर तलवार-काला झंडा लहराया

पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर बॉडर के पास गुरुवार (12 नवंबर) सुबह दस्तावेज जांच के लिए यातायात पुलिस द्वारा रोके जाने पर एक व्यक्ति ने अपने ही टेंपो में कथित तौर पर आग लगा दी और बाद में उसे तलवार और काला झंडा लहराते हुए देखा गया. पुलिस सूत्रों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि घटना सुबह करीब 8.30 बजे हुई जब यातायात कर्मियों ने माल वाहक को रोका और उसके चालक से वाहन के दस्तावेज दिखाने को कहा.

यातायात कर्मियों के रोके जाने से नाराज होकर लगाई टेंपो में आग

पुलिस सूत्रों ने बताया कि टेंपो रोके जाने से नाराज व्यक्ति कथित तौर पर वाहन से बाहर आया, उसने ज्वलनशील पदार्थ निकाल कर टेम्पो में आग लगा दी. घटना के एक कथित वीडियो में वाहन से आग की लपटें निकलती दिख रही हैं, जबकि व्यक्ति हाथों में तलवार और काला झंडा लिए हुए दिखाई दे रहा है. उसे हथियार लहराते हुए इलाके में यातायात बाधित करते हुए भी देखा गया. घटना के वक्त वहां मौजूद लोगों का कहना है कि गुस्से में तमतमाया चालक टेंपो से नीचे उतरा और कुछ ही देर में उसने टेंपो में आग लगा दी, जिसके बाद आग की ऊंची लपटें उठने लगी.

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आरोपी तलवार और काला झंडा लिए लहराता आया नजर

इस पूरी घटना में जलते टेंपो के पास आरोपी युवक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में काला झंडा लिए लहराता नजर आ रहा है. हथियार लहराने के कारण वहां आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और इस इलाके में यातायात भी पूरी तरह बाधित हो गया. फिलहाल, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया. आरोपी व्यक्ति की पहचान और इस घटना से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में अभी और जानकारी आनी बाकी है.