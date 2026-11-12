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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो टेंपो में लगाई आग, सड़क पर तलवार-काला झंडा लहराया

दिल्ली: ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो टेंपो में लगाई आग, सड़क पर तलवार-काला झंडा लहराया

पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर बॉडर के पास दस्तावेज जांच के लिए यातायात पुलिस द्वारा रोके जाने पर एक व्यक्ति ने अपने ही टेंपो में आग लगा दी और बाद में तलवार और काला झंडा लहराते नजर आया.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 12 Nov 2026 02:26 PM (IST)
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पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर बॉडर के पास गुरुवार (12 नवंबर) सुबह दस्तावेज जांच के लिए यातायात पुलिस द्वारा रोके जाने पर एक व्यक्ति ने अपने ही टेंपो में कथित तौर पर आग लगा दी और बाद में उसे तलवार और काला झंडा लहराते हुए देखा गया. पुलिस सूत्रों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि घटना सुबह करीब 8.30 बजे हुई जब यातायात कर्मियों ने माल वाहक को रोका और उसके चालक से वाहन के दस्तावेज दिखाने को कहा.

यातायात कर्मियों के रोके जाने से नाराज होकर लगाई टेंपो में आग

पुलिस सूत्रों ने बताया कि टेंपो रोके जाने से नाराज व्यक्ति कथित तौर पर वाहन से बाहर आया, उसने ज्वलनशील पदार्थ निकाल कर टेम्पो में आग लगा दी. घटना के एक कथित वीडियो में वाहन से आग की लपटें निकलती दिख रही हैं, जबकि व्यक्ति हाथों में तलवार और काला झंडा लिए हुए दिखाई दे रहा है. उसे हथियार लहराते हुए इलाके में यातायात बाधित करते हुए भी देखा गया. घटना के वक्त वहां मौजूद लोगों का कहना है कि गुस्से में तमतमाया चालक टेंपो से नीचे उतरा और कुछ ही देर में उसने टेंपो में आग लगा दी, जिसके बाद आग की ऊंची लपटें उठने लगी.

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आरोपी तलवार और काला झंडा लिए लहराता आया नजर

इस पूरी घटना में जलते टेंपो के पास आरोपी युवक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में काला झंडा लिए लहराता नजर आ रहा है. हथियार लहराने के कारण वहां आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और इस इलाके में यातायात भी पूरी तरह बाधित हो गया. फिलहाल, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया. आरोपी व्यक्ति की पहचान और इस घटना से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में अभी और जानकारी आनी बाकी है.

Input By : पीटीआई भाषा

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर स्टेट्स टीम में काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की खबरों के एक्सपर्ट हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 12 Nov 2026 02:26 PM (IST)
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