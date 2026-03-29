राजधानी दिल्ली के वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से रविवार (5 अप्रैल 2026) को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इस पहल का उद्देश्य लंबित यातायात चालान और नोटिस का त्वरित निपटारा करना है, ताकि लोगों को कोर्ट के चक्कर न लगाने पड़ें और वे आसानी से अपने मामलों का समाधान कर सकें.

कब शुरू होगी विशेष लोक अदालत

यह विशेष लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगी. इसमें वे सभी मामले शामिल होंगे, जो 31 दिसंबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट में दर्ज किए जा चुके हैं. ऐसे मामलों को सरल प्रक्रिया के जरिए मौके पर ही सुलझाने का अवसर दिया जाएगा.

लंबित भुगतान योग्य यातायात चालान/नोटिस के भुगतान के लिए 05 अप्रैल, 2026 (रविवार) को दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी।



लंबित चालानों/नोटिसों के भुगतान हेतु इस अवसर का लाभ उठाएं।@DSLSA_DELHI pic.twitter.com/nwtBvNw7Am — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) March 28, 2026

दिल्ली के सात प्रमुख कोर्ट परिसरों में होगा आयोजन

यह लोक अदालत राजधानी के सात बड़े कोर्ट परिसरों पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू—में आयोजित की जाएगी. इससे शहर के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को अपने नजदीकी स्थान पर सुविधा मिल सकेगी.

ऑनलाइन डाउनलोड करें चालान और नोटिस

लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने चालान या नोटिस का प्रिंटआउट पहले से डाउनलोड कर लें. इसके लिए दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है. कोर्ट परिसर में प्रिंट निकालने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए पहले से तैयारी करना जरूरी है.

QR कोड और पोर्टल से आसान एक्सेस

ट्रैफिक पुलिस ने QR कोड और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए चालान डाउनलोड और अपॉइंटमेंट बुकिंग की सुविधा भी दी है. यह लिंक 30 मार्च को सुबह 10 बजे से सक्रिय होगा. प्रतिदिन सीमित संख्या में ही चालान डाउनलोड किए जा सकेंगे, इसलिए समय रहते प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है.

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