CJP प्रोटेस्ट: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, सुबह 6 बजे से रहेगा डायवर्जन

कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली में 10 अक्टूबर को यातायात प्रभावित हो सकता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, 10 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से हालात के अनुसार कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किए जाएंगे.

नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली की कई प्रमुख सड़कों, चौराहों और फ्लाईओवर के आसपास यातायात प्रभावित रहने की आशंका है. इन 30 जगहों पर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है-

शंकर रोड राउंड अबाउट से वंदे मातरम टी-पॉइंट की ओर नई दिल्ली जाने वाला रास्ता

धौला कुआं फ्लाईओवर

झंडेवालान राउंडअबाउट

पंचकुइयां राउंडअबाउट

मंडी हाउस राउंडअबाउट

डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक (डब्ल्यू-पॉइंट)

रामचरण अग्रवाल चौक (ए-पॉइंट)

मिंटो रोड- दीन दयाल उपाध्याय मार्ग

गुरु नानक चौक

चेम्सफोर्ड रोड- कनॉट प्लेस आउटर सर्कल टी-पॉइंट

भैरों रोड- रिंग रोड स्थित एमजीएम टी-पॉइंट

लोधी रोड फ्लाईओवर

नीला गुंबद राउंडअबाउट

मदरसा टी-पॉइंट

सम्राट होटल राउंडअबाउट

सरदार पटेल मार्ग-पंचशील मार्ग क्रॉसिंग

भीकाजी कामा प्लेस अंडरपास

मोती बाग फ्लाईओवर के नीचे

रिंग रोड-सैन मार्टिन मार्ग टी-पॉइंट

अशोक रोड-जंतर मंतर रोड राउंडअबाउट

विंडसर प्लेस राउंडअबाउट

टॉल्स्टॉय मार्ग-जनपथ क्रॉसिंग

रेल भवन राउंडअबाउट

जय सिंह रोड-संसद मार्ग क्रॉसिंग

कनॉट प्लेस आउटर सर्कल-बाराखंभा रोड टी-पॉइंट

गोल डाकखाना राउंडअबाउट

पटेल चौक राउंडअबाउट

जय सिंह रोड-अशोक रोड टी-पॉइंट

आरएमएल अस्पताल राउंडअबाउट

कनॉट प्लेस आउटर सर्कल-संसद मार्ग टी-पॉइंट

प्रदर्शन के मद्देनजर सभी राज्यों को सतर्कता बरतने के निर्देश

सीजेपी की ओर से 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर विरोध- प्रदर्शन प्रस्तावित है. हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से इसकी अनुमिति नहीं मिली है. वहीं जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर केंद्र और दिल्ली पुलिस पूरी तरह सतर्क है. केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर अधिकतम सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं.

सूत्रों के मुताबिक, पत्र में कहा गया है कि दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए सीमा क्षेत्रों पर पुलिस विशेष निगरानी रखें और किसी भी अराजक तत्व की आवाजाही पर कड़ी नजर बनाए रखी जाए. वहीं, दिल्ली पुलिस ने अपने जवानों को प्रदर्शनकारियों के साथ किसी भी प्रकार के मौखिक विवाद से बचने के निर्देश दिए हैं.

स्कूल, कोर्ट, ठेके, दुकानें... CJP Protest के बीच 10 अक्टूबर को क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?