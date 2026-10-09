ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP प्रोटेस्ट: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, सुबह 6 बजे से रहेगा डायवर्जन

CJP प्रोटेस्ट: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, सुबह 6 बजे से रहेगा डायवर्जन

नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली की कई प्रमुख सड़कों, चौराहों और फ्लाईओवर के आसपास शनिवार को यातायात प्रभावित रहने की आशंका जताई गई है. 10 अक्टूबर को सीजेपी का विरोध-प्रदर्शन प्रस्तावित है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 09 Oct 2026 10:54 PM (IST)
Preferred Sources

कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली में 10 अक्टूबर को यातायात प्रभावित हो सकता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, 10 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से हालात के अनुसार कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किए जाएंगे. 

नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली की कई प्रमुख सड़कों, चौराहों और फ्लाईओवर के आसपास यातायात प्रभावित रहने की आशंका है. इन 30 जगहों पर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है-

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
SC में सुनवाई के बाद दिल्ली मेट्रो पर अपडेट, DMRC ने फैसले में किया बदलाव
SC में सुनवाई के बाद दिल्ली मेट्रो पर अपडेट, DMRC ने फैसले में किया बदलाव
दिल्ली NCR
दिल्ली: CEC के खिलाफ प्रदर्शन पर पुलिस का एक्शन, 7 दिन में 27 FIR
दिल्ली: CEC के खिलाफ प्रदर्शन पर पुलिस का एक्शन, 7 दिन में 27 FIR
दिल्ली NCR
CJP प्रोटेस्ट को लेकर आशुतोष रांका की अपील, 'कुछ भी हो जाये, हाथ...'
CJP प्रोटेस्ट को लेकर आशुतोष रांका की अपील, 'कुछ भी हो जाये, हाथ...'
दिल्ली NCR
CJP प्रोटेस्ट से पहले सिब्बल का दावा, 'ज्ञानेश कुमार को हटाते हैं तो सरकार...'
CJP प्रोटेस्ट से पहले सिब्बल का दावा, 'ज्ञानेश कुमार को हटाते हैं तो सरकार...'
  • शंकर रोड राउंड अबाउट से वंदे मातरम टी-पॉइंट की ओर नई दिल्ली जाने वाला रास्ता
  • धौला कुआं फ्लाईओवर
  • झंडेवालान राउंडअबाउट
  • पंचकुइयां राउंडअबाउट
  • मंडी हाउस राउंडअबाउट
  • डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक (डब्ल्यू-पॉइंट)
  • रामचरण अग्रवाल चौक (ए-पॉइंट)
  • मिंटो रोड- दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
  • गुरु नानक चौक
  • चेम्सफोर्ड रोड- कनॉट प्लेस आउटर सर्कल टी-पॉइंट
  • भैरों रोड- रिंग रोड स्थित एमजीएम टी-पॉइंट
  • लोधी रोड फ्लाईओवर
  • नीला गुंबद राउंडअबाउट
  • मदरसा टी-पॉइंट
  • सम्राट होटल राउंडअबाउट
  • सरदार पटेल मार्ग-पंचशील मार्ग क्रॉसिंग
  • भीकाजी कामा प्लेस अंडरपास
  • मोती बाग फ्लाईओवर के नीचे
  • रिंग रोड-सैन मार्टिन मार्ग टी-पॉइंट
  • अशोक रोड-जंतर मंतर रोड राउंडअबाउट
  • विंडसर प्लेस राउंडअबाउट
  • टॉल्स्टॉय मार्ग-जनपथ क्रॉसिंग
  • रेल भवन राउंडअबाउट
  • जय सिंह रोड-संसद मार्ग क्रॉसिंग
  • कनॉट प्लेस आउटर सर्कल-बाराखंभा रोड टी-पॉइंट
  • गोल डाकखाना राउंडअबाउट
  • पटेल चौक राउंडअबाउट
  • जय सिंह रोड-अशोक रोड टी-पॉइंट
  • आरएमएल अस्पताल राउंडअबाउट
  • कनॉट प्लेस आउटर सर्कल-संसद मार्ग टी-पॉइंट

प्रदर्शन के मद्देनजर सभी राज्यों को सतर्कता बरतने के निर्देश

सीजेपी की ओर से 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर विरोध- प्रदर्शन प्रस्तावित है. हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से इसकी अनुमिति नहीं मिली है. वहीं जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर केंद्र और दिल्ली पुलिस पूरी तरह सतर्क है. केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर अधिकतम सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं.

सूत्रों के मुताबिक, पत्र में कहा गया है कि दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए सीमा क्षेत्रों पर पुलिस विशेष निगरानी रखें और किसी भी अराजक तत्व की आवाजाही पर कड़ी नजर बनाए रखी जाए. वहीं, दिल्ली पुलिस ने अपने जवानों को प्रदर्शनकारियों के साथ किसी भी प्रकार के मौखिक विवाद से बचने के निर्देश दिए हैं.

स्कूल, कोर्ट, ठेके, दुकानें... CJP Protest के बीच 10 अक्टूबर को क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

Published at : 09 Oct 2026 10:52 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Delhi Traffic Police CJP Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
SC में सुनवाई के बाद दिल्ली मेट्रो पर अपडेट, DMRC ने फैसले में किया बदलाव
SC में सुनवाई के बाद दिल्ली मेट्रो पर अपडेट, DMRC ने फैसले में किया बदलाव
दिल्ली NCR
दिल्ली: CEC के खिलाफ प्रदर्शन पर पुलिस का एक्शन, 7 दिन में 27 FIR
दिल्ली: CEC के खिलाफ प्रदर्शन पर पुलिस का एक्शन, 7 दिन में 27 FIR
दिल्ली NCR
CJP प्रोटेस्ट को लेकर आशुतोष रांका की अपील, 'कुछ भी हो जाये, हाथ...'
CJP प्रोटेस्ट को लेकर आशुतोष रांका की अपील, 'कुछ भी हो जाये, हाथ...'
दिल्ली NCR
CJP प्रोटेस्ट से पहले सिब्बल का दावा, 'ज्ञानेश कुमार को हटाते हैं तो सरकार...'
CJP प्रोटेस्ट से पहले सिब्बल का दावा, 'ज्ञानेश कुमार को हटाते हैं तो सरकार...'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: नाना पाटेकर के निधन की खबर से भावुक हुए सितारे, सोशल मीडिया पर दी आखिरी विदाई (09.10.26)
YRKKH: Krish का काला सच आया सामने, Armaan ने खोया आपा, Poddar House में हुआ महासंग्राम!
नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP को प्रोटेस्ट के लिए जंतर-मंतर पर नहीं मिली परमिशन, क्या है दिल्ली पुलिस की दलील
CJP को प्रोटेस्ट के लिए जंतर-मंतर पर नहीं मिली परमिशन, क्या है दिल्ली पुलिस की दलील
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश HC ने रद्द किया 27% OBC आरक्षण, कोटा फिर 14 फीसदी हुआ
मध्य प्रदेश HC ने रद्द किया 27% OBC आरक्षण, कोटा फिर 14 फीसदी हुआ
इंडिया
उपचुनाव रिजल्ट: अमित शाह बोले, 'राहुल गांधी के दुष्प्रचार के बावजूद जीत रही BJP'
उपचुनाव रिजल्ट: अमित शाह बोले, 'राहुल गांधी के दुष्प्रचार के बावजूद जीत रही BJP'
क्रिकेट
11 छक्के 6 चौके, एबी डिविलियर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 277 के स्ट्राइक रेट से ठोका शतक
11 छक्के 6 चौके, एबी डिविलियर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 277 के स्ट्राइक रेट से ठोका शतक
बॉलीवुड
'आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं?' तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में आईं सोना मोहपात्रा
'आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं?' तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में आईं सोना मोहपात्रा
विश्व
'...तो शायद मैं ये पुरस्कार शेयर कर लूं', नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने लिए ट्रंप के मजे
'...तो शायद मैं ये पुरस्कार शेयर कर लूं', नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने लिए ट्रंप के मजे
इंडिया
नंदीग्राम जीत के बाद BJP ने 75816 वोट मार्जिन से फतह किया रेजीनगर उप-चुनाव
नंदीग्राम जीत के बाद BJP ने 75816 वोट मार्जिन से फतह किया रेजीनगर उप-चुनाव
इंडिया
तमिलनाडु उपचुनाव में TVK की जीत से भड़के स्टालिन, CM विजय पर निकाली भड़ास
तमिलनाडु उपचुनाव में TVK की जीत से भड़के स्टालिन, CM विजय पर निकाली भड़ास
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget