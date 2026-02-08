दिल्ली में घर से निकलने से पहले जान लें जरूरी खबर, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह के कारण रविवार (08 फरवरी) को रात 10 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास की कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर यह जानकारी दी है. प्रभावित सड़कों में छत्र मार्ग, यूनिवर्सिटी मार्ग, सुधीर बोस मार्ग, गुरु तेग बहादुर मार्ग और मॉल रोड शामिल हैं.

एडवाइजरी में कहा गया है कि इन सड़कों का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना तदनुसार बनानी चाहिए और निर्धारित समय (दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक) के दौरान इस क्षेत्र से बचना चाहिए. पुलिस ने बताया कि यूनिवर्सिटी क्षेत्र से जुड़ने वाले प्रमुख चौराहों में सेंट स्टीफंस कॉलेज, हिंदू कॉलेज, क्रांति चौक, पटेल चेस्ट और मॉल रोड शामिल हैं, जहां पर जरूरत के हिसाब से ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा.

इमरजेंसी सर्विस को छोड़कर गाड़ियों को किया जाएगा डायवर्ट

इमरजेंसी सर्विस को छोड़कर सभी गाड़ियों को इन चौराहों से डायवर्ट किया जाएगा ताकि सुचारू आवागमन और भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित हो सके. एडवाइजरी के अनुसार, मॉल रोड से छत्र मार्ग की ओर जाने वाले वाहनों को छत्र मार्ग-मॉल रोड टी-पॉइंट पर डायवर्ट किया जाएगा, और मॉल रोड से यूनिवर्सिटी मार्ग की ओर जाने वाली गाड़ियों को यूनिवर्सिटी मार्ग-मॉल रोड टी-पॉइंट पर खालसा कॉलेज की लाल बत्ती की ओर डायवर्ट किया जाएगा, जिसके बाद वे गुरु तेग बहादुर मार्ग से आगे बढ़ेंगे.

गुरु तेग बहादुर मार्ग और विजय नगर मार्ग से छत्र मार्ग की ओर जाने वाले यातायात को पटेल चेस्ट से गुरु तेग बहादुर मार्ग की ओर मोड़ा जाएगा और फिर सुधीर बोस मार्ग और संत कृपाल सिंह मार्ग से होकर ले जाया जाएगा. एमसीडी चौक, मलकागंज और बोंटा पार्क से यूनिवर्सिटी मार्ग पर रग्बी ग्राउंड की ओर आने वाले वाहनों को सेंट स्टीफंस के लाल बत्ती से क्रांति चौक की ओर और फिर गुरु तेग बहादुर मार्ग से होकर मोड़ा जाएगा.

सड़क किनारे पार्किंग से बचने की सलाह

ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को क्षेत्र में सड़क किनारे पार्किंग से बचने की सलाह दी है. साथ ही चेतावनी दी है कि इससे यातायात का सामान्य प्रवाह बाधित हो सकता है. एडवाइजरी में कहा गया है कि इमरजेंसी गाड़ियों को निर्बाध आवागमन की अनुमति होगी.