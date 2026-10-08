दिल्लीः बारापूला फेज-3 Flyover पर भयंकर जाम, मंत्री प्रवेश वर्मा ने AAP को बताया जिम्मेदार

दिल्ली में जाम से निजात दिलाने के लिए बनाया गया बारापूला फेज-3 का फ्लाइओवर फिलहाल गंभीर जाम की समस्या को पैदा कर रहा है. जब इस फ्लाइओवर का उद्घाटन किया गया था, तब दावा किया गया था कि "मयूर विहार से महज 15 मिनट में एम्स पहुंच सकेंगे", जो पूरी तरह से खोखला साबित होता नजर आ रहा है. हालांकि, जाम की मुख्य वजह इसकी संरचनात्मक बोटलनेक बताई जा रही है, जिस जगह कई दिशाओं से आने वाला ट्रैफिक एक संकरी सड़क पर आकर मिल रहा है.

पुराने बारापूला फ्लाईओवर यानी फेज-I और फेज- 2 की चौड़ाई करीब तीन लेन है. वहीं, नए बारापूला फ्लाईओवर फेज-3 की चौड़ाई भी करीब तीन लेन है. इसके अलावा सराय काले खां की तरफ जाने वाला लूप तीन लेन और DND की तरफ जाने वाला लूप भी करीब तीन लेन का है. ऐसे में अलग-अलग रास्तों से आने लेन का ट्रैफिक आगे जाकर पुराने बारापूला फ्लाईओवर की सिर्फ तीन लेन में समा रहा है. इसी जगह पर वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति बन रही है.

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इस वजह से लग रहा जाम

फेज- 3 के खुलने के बाद अलग-अलग दिशाओं से आने-जाने वाले वाहनों को नया रास्ता मिला है. आगे जाकर जब ये वाहन पुराने फ्लाईओवर की सीमित लेन में पहुंचते हैं तो ट्रैफिक की रफ्तार काफी प्रभावित हो रही है. ज्यादा वाहनों और कम लेन के बीच यही अंतर जाम की बड़ी वजह बन रहा है. जबकि, बारापुला फेज-3 निर्माण का उद्देश्य सराय काले खां से मयूर विहार तक सिग्नल मुक्त कनेक्टिविटी देना था.

आम आदमी पार्टी पर लगाया आरोप

बारापूला फेज-3 फ्लाइओवर पर लग रहे जाम पर पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार और उनके समय तैयार किए गए डिजाइन पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि, परियोजना में लंबे समय की देरी और कॉरिडोर में पर्याप्त जगह होने के बावजूद सड़क को आवश्यकता के अनुसार चौड़ा नहीं किया गया, जिस वजह से जाम की स्थिति सामने आ रही है. उन्होंने कहा कि, सरकार इससे निपटने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव कर जाम कम करने की तैयारी कर रही है.

पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि बारापुला पर जाम की बड़ी वजह उसका डिजाइन है. उनके मुताबिक पहले से बने बारापुला फ्लाईओवर की चौड़ाई अधिक है, जबकि नए हिस्से में लेन व्यवस्था ऐसी है कि आगे जाकर यातायात कम लेन में समा रहा है. इससे पीक ऑवर में दबाव बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि अगर सड़क में दो-दो लेन और बनाई जातीं तो लंबे समय तक यातायात की जरूरत पूरी की जा सकती थी.

'एक लेन बढ़ाने की योजना पर चल रहा काम'

पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बताया कि, इससे राहत के लिए कवायद शुरू कर दी गई है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सुझाव पर जाम से तत्काल राहत के लिए सराय काले खां से आईटीओ तक फुटपाथ हटाकर एक अतिरिक्त लेन बनाने के सुझाव पर काम चल रहा है. इसके अलावा दो-तीन अन्य सुझाव भी मिले हैं. जिसे अमल में लाने से पहले सरकार इन बदलावों को लेकर कंसल्टेंट के संपर्क में है. मंत्री ने दावा किया कि अगले 10-15 दिन में जाम की स्थिति में कमी दिखाई देने लगेगी.

'गूगल मैप से नहीं चल रहा यातायात स्थित का वास्तविक पता'

मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के मुताबिक, सरकार की गूगल से भी बात हुई है. नई सड़क के ट्रैफिक पैटर्न को गूगल मैप के सिस्टम में पढ़ने और उसके हिसाब से अपडेटेड रूट दिखाने में समय लगता है. बारापुला पर जाम को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी पहले लेन मर्जिंग को समस्या बताया गया था, हालांकि बाद में संशोधित एडवाइजरी के इसे हटा लिया गया था.

मंत्री ने मौजूदा सरकार का किया बचाव, AAP पर बोला हमला

इस फ्लाइओवर की संरचनात्मक खामियों के सामने आने के बाद मंत्री ने मौजूदा सरकार का बचाव करते हुए कहा कि, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार के समय 2015 में इस परियोजना का डिजाइन तैयार कराया गया था, जिसमें भविष्य की ट्रैफिक जरूरतों को ध्यान में नहीं रखा गया. उनका कहना था कि सरकार और विभाग के पास कंसल्टेंट समेत पूरी तकनीकी व्यवस्था थी, इसके बावजूद सड़क की क्षमता सीमित रखी गई.

उन्होंने कहा कि, पिछली सरकार के कार्यकालों के दौरान आर्बिट्रेशन के जरिए ठेकेदार को 640 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया. जो इस परियोजना की लागत और कामकाज से जुड़ा गंभीर सवाल है.

'80 प्रतिशत काम हो चुका था पूरा, बाकी काम को एक साल में किया पूरा'

मंत्री के मुताबिक जब मौजूदा सरकार सत्ता में आई, तब परियोजना का करीब 80 फीसदी भुगतान हो चुका था. सरकार ने बाकी काम करीब एक साल में पूरा कराकर इसे चालू कराया, लेकिन इसके बाद ट्रैफिक और डिजाइन से जुड़ी खामियां सामने आने लगीं. अब सरकार का फोकस मौजूदा सड़क में बदलाव कर ट्रैफिक दबाव कम करने पर है.

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