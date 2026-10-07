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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: 30 अक्टूबर तक यहां ट्रैफिक डायवर्जन, भारी वाहनों की नो एंट्री, इन रास्तों से बचें

दिल्ली: 30 अक्टूबर तक यहां ट्रैफिक डायवर्जन, भारी वाहनों की नो एंट्री, इन रास्तों से बचें

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे सफर पर निकलने से पहले अपना रूट प्लान कर लें. वैकल्पिक मार्ग के तौर पर रानी झांसी फ्लाईओवर का इस्तेमाल किया जा सकता है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 07 Oct 2026 04:39 PM (IST)
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दिल्ली में रोशनारा क्लब के सामने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने 1400 मिमी व्यास की पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया है. इस वजह से गुरु हनुमान मार्ग पर 5 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक यातायात व्यवस्था प्रभावित रहेगी. निर्माण कार्य के कारण रोशनारा जंक्शन से गेट नंबर-3 तक के हिस्से में भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी.

ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को इस रूट से बचने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. खास तौर पर रानी झांसी फ्लाईओवर को वैकल्पिक मार्ग के तौर पर इस्तेमाल करने को कहा गया है.

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रोशनारा रोड से आने वाले वाहनों का रूट बदलेगा

निर्माण स्थल की ओर जाने वाले वाहनों को रोशनारा रोड पर क्लॉक टावर की दिशा में डायवर्ट किया जाएगा. यातायात की स्थिति को देखते हुए रोशनारा राउंडअबाउट से हबीब रोड और गोयनका रोड होते हुए दीनानाथ मार्ग की तरफ भी वाहनों को भेजा जा सकता है. इस वजह से रोशनारा रोड से गुरु हनुमान मार्ग की ओर जाने वाले वाहन चालकों को अपना रूट बदलना होगा. ट्रैफिक दबाव बढ़ने की स्थिति में मौके पर डायवर्जन में बदलाव भी किया जा सकता है.

भारी वाहनों की आवाजाही रहेगी प्रतिबंधित

गुरु हनुमान मार्ग पर रोशनारा जंक्शन से गेट नंबर-3 के बीच प्रभावित हिस्से में भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे वाहनों के चालकों से इस मार्ग का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है. इसके अलावा आम वाहन चालकों को भी रोशनारा रोड से गुरु हनुमान मार्ग की तरफ जाने से बचने की सलाह दी गई है.

रानी झांसी फ्लाईओवर का करें इस्तेमाल

ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे सफर पर निकलने से पहले अपना रूट प्लान कर लें. वैकल्पिक मार्ग के तौर पर रानी झांसी फ्लाईओवर का इस्तेमाल किया जा सकता है. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सड़क पर लगाए गए डायवर्जन संकेतों को नजरअंदाज न करें. 

धैर्य बनाएं रखें एवं इलाके में तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें. इससे अनावश्यक परेशानी को कम करने में मदद मिलेगी. यातायात की ताजा जानकारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त की जा सकती है.

ये भी पढ़ें: प्रोटेस्ट ड्यूटी में दिल्ली पुलिस-RAF के पास हों बॉडी कैमरा, HC लेगा क्या फैसला?

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
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