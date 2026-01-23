दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों के तहत आज (23 जनवरी) को फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की जाएगी. इस रिहर्सल के कारण राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए एडवाइजरी जारी की है और लोगों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है.

परेड रिहर्सल सुबह साढ़े 10 बजे विजय चौक से शुरू होकर कर्तव्य पथ, इंडिया गेट के सी-हेक्सागन, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग से होते हुए लाल किले पर समाप्त होगी. रिहर्सल दोपहर तक चलेगी. इसके चलते 22 जनवरी की देर रात से कर्तव्य पथ (विजय चौक से इंडिया गेट तक) पर ट्रैफिक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

इंडिया गेट क्षेत्र में सुबह सवा 9 बजे से वाहनों की नहीं होगी एंट्री

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार रफी मार्ग, जनपथ और मान सिंह रोड से कर्तव्य पथ की ओर जाने वाली सभी सड़कें बंद रहेंगी. इसके अलावा तिलक मार्ग, आजाद मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग और बहादुर शाह जफर मार्ग पर भी गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी. इंडिया गेट क्षेत्र में सुबह सवा 9 बजे से वाहनों की एंट्री नहीं होगी.

आज से इन मेट्रो स्टेशनों के बंद रहेंगे गेट

दिल्ली मेट्रो सेवाएं सामान्य रहेंगी, लेकिन 23 और 26 जनवरी को कुछ मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद रहेंगे. इनमें केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट और ITO मेट्रो स्टेशन के कुछ गेट शामिल हैं.

ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल पर लोग चैक करें अपडेट

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां, IP फ्लाईओवर और राजघाट जैसे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. ताजा जानकारी के लिए लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल और हेल्पलाइन पर नजर बनाए रखें.

