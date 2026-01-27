दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट की तैयारी, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, जाम से बचना है तो चुनें ये रास्ते

दिल्ली में 27 जनवरी 2026 को विजय चौक पर होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष यातायात सलाह जारी की है. इस दौरान सुरक्षा और कार्यक्रम के आयोजन को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध लगाए गए है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक विजय चौक और उसके आसपास के इलाकों में आम वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी. इस दौरान विजय चौक, रायसीना रोड (कृषि भवन से विजय चौक की ओर), कर्तव्य पथ (विजय चौक से रफी मार्ग क्रॉसिंग तक) और दारा शिकोह रोड, कृष्णा मेनन मार्ग व सुनेहरी मस्जिद क्षेत्र से विजय चौक की ओर जाने वाले रास्ते प्रभावित रहेंगे.

वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें लोग- ट्रैफिक पुलिस

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इन रास्तों से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें. यात्रियों को रिंग रोड, रिज रोड, अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड से कमाल अतातुर्क मार्ग, रानी झांसी रोड और मिंटो रोड जैसे रास्तों से आने-जाने की सलाह दी गई है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यह भी कहा है कि लोग अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें. जरूरी चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी लोगों की मदद के लिए मौजूद रहेंगे.

लोगों से नियमों का पालन करने की पुलिस ने की अपील

इसके अलावा रियल-टाइम ट्रैफिक अपडेट और मदद के लिए लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हेल्पलाइन नंबर 1095 या 011-25844444 पर संपर्क कर सकते हैं. ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से धैर्य बनाए रखने और नियमों का पालन करने की अपील की है.

ये भी पढ़िए- नीट छात्रा मौत मामला: DNA टेस्ट के लिए परिवार का सैंपल लेने पर भड़के सांसद पप्पू यादव, 'अरे बेशर्मों…'