सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली में 24 मई को कई रूटों पर रहेगा ट्रैफिक दबाव, जाने क्यों?

राजधानी दिल्ली में 24 मई 2026 को आयोजित होने वाले “जनजाति सांस्कृतिक समागम” को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. कार्यक्रम का आयोजन लाल किला क्षेत्र में किया जा रहा है, जहां अलग-अलग इलाकों से निकलने वाली कई शोभा यात्राएं पहुंचेंगी.

अनुमान है कि आयोजन में करीब एक लाख लोगों की भीड़ जुट सकती है. इसी को देखते हुए सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली की कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन और प्रतिबंध लागू किए जाएंगे.

इन इलाकों से होकर निकलेगी शोभा यात्रा

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक श्यामगिरी मंदिर, रामलीला मैदान, राजघाट, कुदेसिया पार्क और अजमेरी गेट से शोभा यात्राएं लाल किला की ओर बढ़ेंगी. इसके चलते जीटी करनाल रोड, बुलेवार्ड रोड, शामनाथ मार्ग, लोथियन रोड, हैमिल्टन रोड, नेताजी सुभाष मार्ग, जेएलएन मार्ग, आसफ अली रोड और जवाहरलाल नेहरू मार्ग समेत कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक प्रभावित रहने की संभावना है.

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दिल्ली गेट से लाल किला और राजघाट की ओर आवाजाही रहेगी प्रतिबंधित

दिल्ली गेट चौक से लाल किला और राजघाट की ओर जाने वाले मार्गों पर दोपहर 12 बजे से देर रात 3 बजे तक ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहेगा. वहीं रंजीत सिंह फ्लाईओवर और रंजीत सिंह मार्ग पर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बसों और कमर्शियल वाहनों की एंट्री नहीं होगी. ऐसे वाहनों को आईटीओ और आईपी मार्ग के रास्ते डायवर्ट किया जाएगा.

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी जाने वाले यात्रियों के लिए खास सलाह

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले यात्रियों को रानी झांसी फ्लाईओवर, मोरी गेट और पुल डफरिन मार्ग इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. वहीं कश्मीरी गेट आईएसबीटी की ओर जाने वाले यात्रियों को युधिष्ठिर सेतु के नीचे रिंग रोड का उपयोग करने और जरूरत पड़ने पर पैदल आगे बढ़ने की सलाह दी गई है.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वालों को डीबी गुप्ता रोड से बचने की सलाह

अजमेरी गेट साइड से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को डीबी गुप्ता रोड से बचने और पंचकुइयां रोड, मिंटो रोड तथा भभूति मार्ग जैसे वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है. ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि भीड़ और डायवर्जन के कारण कई इलाकों में सामान्य से अधिक समय लग सकता है.

इन सड़कों पर भी दिनभर बना रह सकता है ट्रैफिक दबाव

राजपुरा रोड, आईटीओ चौक, बीएसजेड मार्ग, डीडीयू मार्ग, मिंटो रोड, श्रद्धानंद मार्ग, चावड़ी बाजार रोड और देशबंधु गुप्ता मार्ग सहित कई अन्य मार्गों पर भी ट्रैफिक का दबाव देखने को मिल सकता है. इसके अलावा रिंग रोड और सलीमगढ़ बायपास पर भी वाहनों की रफ्तार धीमी रहने की संभावना जताई गई है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की लोगों से अपील, गैर-जरूरी यात्रा से बचें

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि प्रभावित इलाकों में गैर-जरूरी यात्रा से बचें और घर से निकलने से पहले रूट की जानकारी जरूर लें. लोगों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने, वैकल्पिक मार्ग अपनाने और अधिक से अधिक दिल्ली मेट्रो एवं सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी गई है.

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