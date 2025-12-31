नए साल की पूर्व संध्या (31 दिसंबर 2025) पर, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस शाम 7.00 बजे से कनॉट प्लेस के इनर, मिडिल या आउटर सर्कल में किसी भी गाड़ी को आने-जाने की इजाजत नहीं देगी. यह इसलिए किया जा रहा है कि ताकि जाम से बचा जा सके और लोग बिना किसी परेशानी के नए साल का जश्न मना सकें.

ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि इंडिया गेट के आस-पास के इलाके में अगर बुधवार को ज्यादा लोग पैदल चलते हैं, तो गाड़ियों पर पाबंदी लगी रहेगी.

'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर मिलेगी पार्किंग

लोगों को परेशानी न हो, इसलिए नए साल का जश्न समाप्त होने तक यातायात में बदलाव और विशेष पार्किंग व्यवस्था लागू रहेगी. इसके अलावा कनॉट प्लेस की ओर जाने वाले वाहनों को मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, रणजीत सिंह फ्लाईओवर, मिंटो रोड, पटेल चौक आदि स्थानों से आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी. गोल डाक खाना, कालीबाड़ी मार्ग, पंत मार्ग, कॉपरनिकस मार्ग, मिंटो रोड और विंडसर प्लेस जैसे स्थानों पर पार्किंग 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर उपलब्ध होगी.

NDLS जाने के लिए इन रास्तों का करें इस्तेमाल

नए साल का जश्न मनाने इंडिया गेट जाने वालों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कहा, "लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इंडिया गेट पर पार्किंग की जगह कम है. दिल्ली जू में बड़ी भीड़ होने की उम्मीद है, जिससे मथुरा रोड पर जाम लग सकता है, इसलिए आम जनता/गाड़ी चलाने वालों को हजरत निजामुद्दीन और प्रगति मैदान के बीच भैरों रोड/मथुरा रोड से बचने की सलाह दी जाती है."

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए आरएमएल हॉस्पिटल रोड, मंदिर मार्ग, रानी झांसी रोड या विंडसर प्लेस जैसे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है. नए साल की पूर्व संध्या से पहले दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी में एक बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान शुरू किया है.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की सलाह

दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का उपयोग करने और शराब पीकर वाहन चलाने से हर हाल में बचने का आग्रह किया है.

दिल्ली पुलिस ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

यातायात नियमों का उल्लंघन करने या जश्न के दौरान अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही आम जनता और वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य रखें. ट्रैफिक नियमों और सड़क अनुशासन का पालन करें और सभी चौराहों पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करें. कोई भी समस्या होने पर व्हाट्सएप नंबर 8750871493 और हेल्पलाइन नंबर 1095/011-25844444 के माध्यम से अपडेट रहें.