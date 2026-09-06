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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में आज इन 22 रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, एडवाइजरी जारी

दिल्ली में आज इन 22 रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, एडवाइजरी जारी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी में BRICS Summit 2026 की तैयारियों के तहत कई प्रमुख मार्गों के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ट्रैफिक डायवर्जन और रेगुलेटेड मूवमेंट लागू रहेगा.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 06 Sep 2026 01:20 PM (IST)
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BRICS Summit 2026 की तैयारियों के तहत रविवार, 6 सितंबर को दिल्ली में मोटर कारकेड रिहर्सल होगी. इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के कई प्रमुख मार्गों के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक अलग-अलग इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन और रेगुलेटेड मूवमेंट लागू रहेगा. इस दौरान दक्षिण दिल्ली, मध्य दिल्ली, नई दिल्ली और आसपास के प्रमुख रास्तों पर आने-जाने वालों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है.

22 जगहों पर बदलेगा ट्रैफिक का रास्ता

मोटर कारकेड रिहर्सल के दौरान कुल 22 डायवर्जन पॉइंट बनाए गए हैं. ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले अपना रास्ता तय कर लें और मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें.

1. डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक

मथुरा रोड और तिलक मार्ग की ओर जाने वाली एंट्री बंद रहेगी. ईस्ट और साउथ दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहन BSZ रूट से IP रूट ले सकेंगे. सेंट्रल, नॉर्थ और वेस्ट दिल्ली जाने वाले वाहन BSZ रूट से दिल्ली गेट और सिंधिया रोड होते हुए नई दिल्ली तथा कनॉट प्लेस की ओर जा सकेंगे.

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2. राम चरण अग्रवाल चौक

कमर्शियल वाहनों को इस चौराहे से W-पॉइंट की तरफ जाने की अनुमति नहीं होगी. ईस्ट और साउथ दिल्ली की ओर जाने वाला ट्रैफिक IP रूट से तथा नई दिल्ली और कनॉट प्लेस की ओर जाने वाला ट्रैफिक DDU रूट से डायवर्ट किया जाएगा. सेंट्रल, नॉर्थ और वेस्ट दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनों को BSZ रूट लेना होगा.

3. मीर दर्द चौक

महाराजा रणजीत सिंह मार्ग की ओर जाने वाली एंट्री बंद रहेगी. नई दिल्ली, सेंट्रल, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट दिल्ली से आने वाले वाहनों को मीर दर्द मार्ग से कोटला मार्ग और फिर BSZ मार्ग या DDU मार्ग की ओर भेजा जाएगा.

4. कस्तूरबा गांधी मार्ग और आर्चर सर्कल

C-हेक्सागन और आउटर सर्कल की तरफ एंट्री बंद रहेगी. नई दिल्ली और साउथ दिल्ली जाने वाले वाहनों को आउटर सर्कल सहित वैकल्पिक मार्गों से आगे भेजा जाएगा.

5. जनपथ और कनॉट प्लेस

C-हेक्सागन और आउटर सर्कल की तरफ आवाजाही प्रभावित रहेगी. नई दिल्ली और साउथ दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन आउटर सर्कल का इस्तेमाल करेंगे. सेंट्रल, नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट दिल्ली से आने वाले वाहनों को काली बाड़ी, शहीद भगत सिंह मार्ग, पंचकुइयां मार्ग और अन्य वैकल्पिक रास्तों पर डायवर्ट किया जाएगा.

6. पटेल चौक

विंडसर प्लेस तथा RBI और पार्लियामेंट रोड की तरफ जाने वाली एंट्री बंद रहेगी. नई दिल्ली, साउथ, वेस्ट और सेंट्रल दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को अशोक रोड से GPO की तरफ भेजा जाएगा. दूसरी दिशा का ट्रैफिक पार्लियामेंट रोड और कनॉट प्लेस की ओर डायवर्ट किया जाएगा.

7. RML अस्पताल राउंडअबाउट

मदर टेरेसा क्रिसेंट और तालकटोरा रोड की ओर जाने वाला रास्ता बंद रहेगा. सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को शेख मुजीबुर रहमान मार्ग की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. कनॉट प्लेस की ओर जाने वाले वाहनों को बाबा खड़क सिंह मार्ग की ओर भेजा जाएगा.

8. वंदे मातरम मार्ग और साइमन बोलिवर मार्ग

साइमन बोलिवर मार्ग की ओर एंट्री बंद रहेगी. साउथ दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक वंदे मातरम मार्ग होते हुए धौला कुआं की ओर जाएगा. नई दिल्ली, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और सेंट्रल दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन वंदे मातरम मार्ग से करोल बाग की ओर जा सकेंगे.

9. धौला कुआं

सरदार पटेल मार्ग की ओर जाने वाला रास्ता बंद रहेगा. दिल्ली से आने वाले ट्रैफिक को रिंग रोड की तरफ मोड़ा जाएगा. नई दिल्ली, नॉर्थ, सेंट्रल और ईस्ट दिल्ली जाने के लिए वंदे मातरम मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है. IGI एयरपोर्ट और गुरुग्राम जाने वाले वाहन NH-48 या गुरुग्राम रोड को वैकल्पिक रास्ते के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं.

10. मोती बाग फ्लाईओवर

शांति पथ की तरफ जाने वाली एंट्री बंद रहेगी. दिल्ली के विभिन्न हिस्सों की ओर जाने वाले ट्रैफिक को रिंग रोड के दोनों ओर से वैकल्पिक रास्तों पर भेजा जाएगा. साउथवेस्ट दिल्ली, IGI एयरपोर्ट और गुरुग्राम जाने वाले वाहनों को राव तुला राम मार्ग की ओर डायवर्ट किया जाएगा.

11. ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग राउंडअबाउट

अफ्रीका एवेन्यू से यशवंत प्लेस की ओर जाने वाला रास्ता प्रभावित रहेगा. नई दिल्ली, साउथ और ईस्ट दिल्ली के लिए ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा. अन्य इलाकों की ओर जाने वाले वाहनों को अफ्रीका एवेन्यू से भीकाजी कामा फ्लाईओवर की दिशा में भेजा जाएगा.

12. मदरसा टी-पॉइंट

अरबिंदो मार्ग की तरफ एंट्री बंद रहेगी. साउथ और ईस्ट दिल्ली से आने वाले वाहनों को लोदी रोड की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. साउथ, नई दिल्ली, वेस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली से आने वाले वाहनों को अरबिंदो मार्ग से सफदरजंग फ्लाईओवर की ओर भेजा जाएगा.

13. लोदी रोड और अमृता शेरगिल मार्ग

अमृता शेरगिल मार्ग की ओर एंट्री बंद रहेगी. साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, नॉर्थ और नई दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनों को लोदी रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा.

14. लोदी रोड और मैक्स म्यूलर मार्ग

मैक्स म्यूलर मार्ग की ओर जाने वाला रास्ता बंद रहेगा. यहां से गुजरने वाले वाहनों को लोदी रोड की तरफ मोड़ा जाएगा.

15. लोदी रोड और महर्षि रमन मार्ग

महर्षि रमन मार्ग की तरफ एंट्री बंद रहेगी. अलग-अलग दिशाओं से आने वाले वाहनों को लोदी रोड की ओर भेजा जाएगा. साउथ दिल्ली जाने वालों के लिए भीष्म पितामह मार्ग वैकल्पिक रास्ता रहेगा.

16. लोदी रोड और आर्कबिशप मैकेरियस मार्ग

आर्कबिशप मैकेरियस मार्ग की ओर जाने वाला रास्ता बंद रहेगा. इस दिशा में आने-जाने वाले वाहनों को लोदी रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा.

17. लोदी फ्लाईओवर के नीचे

मथुरा रोड से भारत मंडपम की ओर जाने वाली एंट्री बंद रहेगी. साउथ और ईस्ट दिल्ली से आने वाले वाहन लोदी रोड होते हुए नीला गुंबद की ओर जा सकेंगे. ईस्ट दिल्ली से आने वाले वाहन बारापुला फ्लाईओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं. अन्य इलाकों से आने वाले वाहनों के लिए लोदी रोड, मदरसा या लाला लाजपत राय मार्ग विकल्प रहेगा.

18. नीला गुंबद

ओबेरॉय फ्लाईओवर और डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग की ओर एंट्री बंद रहेगी. साउथ, ईस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली से आने वाले वाहन मथुरा रोड और आश्रम चौक की तरफ जा सकेंगे. अन्य क्षेत्रों से आने वाले वाहनों को लोदी रोड का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

19. ओबेरॉय फ्लाईओवर के नीचे

मथुरा रोड की ओर जाने वाली एंट्री बंद रहेगी. वाहनों को लोदी फ्लाईओवर से यू-टर्न अंडरपास की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. हालांकि ओबेरॉय होटल और गोल्फ लिंक्स की ओर जाने वाले वाहनों को आवाजाही की अनुमति रहेगी.

20. DPS के सामने मथुरा रोड का यू-टर्न

भारत मंडपम की ओर जाने वाली एंट्री बंद रहेगी. साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, नॉर्थ और नई दिल्ली से आने वाले वाहनों को लोदी फ्लाईओवर से यू-टर्न अंडरपास की ओर भेजा जाएगा.

21. रिंग रोड और भैरों रोड

भैरों मार्ग की ओर एंट्री बंद रहेगी. साउथ, ईस्ट और नई दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहन सराय काले खां होते हुए रिंग रोड का इस्तेमाल करेंगे. सेंट्रल, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों के लिए रिंग रोड से राजघाट की तरफ जाने का विकल्प रहेगा.

22. मंडी हाउस

फिरोजशाह रोड, भगवान दास रोड और कॉपरनिकस मार्ग की ओर एंट्री बंद रहेगी. नई दिल्ली, सेंट्रल, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनों को बाराखंभा रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा. ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और सेंट्रल दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों के लिए सिकंदरा रोड का इस्तेमाल किया जा सकेगा.

घर से निकलने से पहले रूट जरूर जांचें

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, रिहर्सल के दौरान बताए गए मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन के साथ रेगुलेटेड मूवमेंट भी रहेगा. इसलिए प्रभावित सड़कों पर गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है. लोगों से कहा गया है कि वे अपनी यात्रा पहले से प्लान करें और सामान्य से अधिक समय लेकर निकलें.

पुलिस ने खास तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, विशेषकर दिल्ली मेट्रो को प्राथमिकता देने की सलाह दी है. निर्धारित डायवर्जन रूट का इस्तेमाल करने के साथ ट्रैफिक कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना भी जरूरी होगा. इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को प्राथमिकता के आधार पर रास्ता दिया जाएगा.

12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में होगा BRICS Summit

भारत BRICS Chair 2026 के रूप में 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 18वें BRICS Summit की मेजबानी करेगा. इस महत्वपूर्ण आयोजन में BRICS के सदस्य और पार्टनर देशों के नेता शामिल होंगे. इसके अलावा आउटरीच के लिए आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि भी समिट में हिस्सा लेंगे. इसी आयोजन की तैयारियों के तहत 6 सितंबर को मोटर कारकेड रिहर्सल आयोजित की जा रही है.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS BRICS Summit 2026
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