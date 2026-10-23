दिल्ली में आज ट्रैफिक डायवर्जन, जंतर-मंतर समेत इन इलाकों में रहें सतर्क

दिल्ली में शुक्रवार (23 अक्टूबर) को बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. बंगला साहिब गुरुद्वारे से जंतर-मंतर की ओर मार्च निकाले जाने की संभावना है. इसके चलते कनॉट प्लेस, संसद मार्ग और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है. ऐसे में इन रास्तों से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, बंगला साहिब गुरुद्वारे से जंतर-मंतर की ओर लोगों के मार्च करने की संभावना है. दोपहर करीब 2 बजे बड़ी संख्या में लोगों के जंतर-मंतर पहुंचने का अनुमान है. इसे देखते हुए पुलिस ने पहले से ही ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर तैयारी की है, ताकि सड़कों पर जाम की स्थिति से निपटा जा सके और लोगों को ज्यादा परेशानी न हो.

दिल्ली बॉर्डर बढ़ेगी सख्ती, प्रदूषण फैलाने वाली बसों की नो-एंट्री, बाहरी गाड़ियों पर भी पाबंदी

दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा डायवर्जन

दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक कई सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा. इस दौरान जरूरत के हिसाब से वाहनों की आवाजाही में बदलाव किया जा सकता है.

खासकर उन रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने की आशंका है, जहां से मार्च गुजर सकता है या जहां लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है.

कनॉट प्लेस और संसद मार्ग पर जाने से पहले दें ध्यान

कनॉट प्लेस, संसद मार्ग, बंगला साहिब गुरुद्वारे और जंतर-मंतर के आसपास ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका है. इन इलाकों में आने-जाने वाले लोगों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने की सलाह दी जाती है. संभव हो तो प्रभावित रास्तों से बचें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए घर से निकलने से पहले अपने रास्ते की जानकारी जरूर ले लें. इससे जाम में फंसने और गंतव्य तक पहुंचने में देरी होने की परेशानी से बचा जा सकता है.

दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?