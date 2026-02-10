दिल्ली में आज से ICC पुरुष टी-20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का रोमांच शुरू हो रहा है. अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे पहले मुकाबले को लेकर राजधानी में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. हजारों दर्शकों के स्टेडियम पहुंचने की संभावना को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.

मैच के दिनों में जाम से बचने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कई प्रमुख सड़कों पर डायवर्जन और प्रतिबंध लागू रहेंगे. आम लोगों और क्रिकेट प्रेमियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें.

राजधानी में इन तारीखों को खेले जाएंगे वर्ल्ड कप मुकाबले

अरुण जेटली स्टेडियम, फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में ICC पुरुष टी-20 विश्व कप के मैच 10 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 16 फरवरी, 18 फरवरी और 1 मार्च 2026 को खेले जाएंगे. इन सभी मैचों के दौरान सुबह 9 बजे से रात 11:30 बजे तक ट्रैफिक पर विशेष नियंत्रण रहेगा.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार मैच शुरू होने से एक घंटे पहले और समाप्ति के एक घंटे बाद तक जरूरत के अनुसार ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा. इस दौरान भारी वाहनों का बहादुरशाह जफर मार्ग, दरियागंज से बहादुरशाह जफर मार्ग, गुरु नानक चौक से आसफ अली रोड और दिल्ली गेट से जेएलएन मार्ग की ओर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.

इन समयों में इन सड़कों से बचने की सलाह

10 फरवरी, 16 फरवरी और 18 फरवरी 2026 को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक.

13 फरवरी और 1 मार्च 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक.

12 फरवरी 2026 को शाम 6 बजे से रात 11:30 बजे तक.

इन समयों में दर्शकों की भीड़ के कारण ट्रैफिक जाम की आशंका जताई गई है. इस दौरान राजघाट से जवाहरलाल नेहरू मार्ग, तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट तक आसफ अली रोड और आईटीओ चौक से दिल्ली गेट तक बहादुरशाह जफर मार्ग प्रमुख रूप से प्रभावित रहेंगे.

स्टेडियम में प्रवेश के लिए गेट की व्यवस्था

गेट नंबर 1 से 8 स्टेडियम के दक्षिणी हिस्से में स्थित हैं, जहां प्रवेश बहादुरशाह जफर मार्ग से किया जाएगा.

गेट नंबर 10 से 15 स्टेडियम के पूर्वी हिस्से में हैं और इनमें प्रवेश जेएलएन मार्ग से अंबेडकर स्टेडियम बस टर्मिनल के पास से होगा.

गेट नंबर 16, 17 और 18 स्टेडियम के पश्चिमी हिस्से में स्थित हैं, जिनमें प्रवेश बहादुरशाह जफर मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास से होगा.

लेबल लगे वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा

लेबल लगे वाहनों के लिए माता सुंदरी रोड, राजघाट पावर हाउस रोड और वेलोड्रोम रोड के नीचे मुफ्त पार्किंग की व्यवस्था की गई है. स्टेडियम के आसपास सीमित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध रहेगी.

वाहन की विंडस्क्रीन पर कार पार्किंग लेबल प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा. लेबल पर वाहन नंबर लिखा होना जरूरी है. बिना लेबल या वाहन नंबर वाले वाहनों को स्टेडियम के आसपास प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

इन मार्गों से आने की दी गई सलाह

कार पार्किंग लैबल धारकों को रिंग रोड, जेएलएन मार्ग, आसफ अली रोड या बहादुरशाह जफर मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी गई है. दिल्ली गेट पर यू-टर्न की अनुमति रहेगी. पार्किंग पी-1, पी-2 और पी-3 में प्रवेश केवल बहादुरशाह जफर मार्ग से विक्रम नगर कट, शहीद पथ के पास से किया जाएगा.

मैच के दिन बहादुरशाह जफर मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग और राजघाट से आईपी फ्लाईओवर तक रिंग रोड पर किसी भी वाहन की पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को टो कर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.

सुरक्षा कारणों से इन वस्तुओं पर रहेगी रोक

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दर्शकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे मेट्रो और बस जैसे सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें. दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 और 5 तथा आईटीओ मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3, 4 और 5 स्टेडियम के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं.

स्टेडियम में लैपटॉप, कैमरा, हेलमेट, पावर बैंक, बैग, खाने-पीने का सामान, पानी की बोतल, लाइटर, माचिस, चाकू और किसी भी प्रकार के हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी.