हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Traffic Advisory: सावधान! भीषण जाम का अलर्ट, जानें कहां होगा ट्रैफिक और कौन से डायवर्जन पॉइंट है तैयार?

Delhi Traffic Advisory: सावधान! भीषण जाम का अलर्ट, जानें कहां होगा ट्रैफिक और कौन से डायवर्जन पॉइंट है तैयार?

Delhi Traffic: दिल्ली के रोहिणी इलाके में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक भारी ट्रैफिक की आशंका है. स्वर्ण जयंती पार्क बंद रहेगा और कई सड़कों पर आवाजाही प्रभावित होगी. पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 29 Oct 2025 09:26 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्लीवासियों को अगले चार दिनों तक भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है. 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक रोहिणी इलाके में विशेष कार्यक्रम के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट जारी किया है. सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी भीड़ और वाहनों की आवाजाही पर असर रहेगा. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे प्रभावित इलाकों से बचें और यात्रा पहले से प्लान करें.

किन इलाकों में रहेगा असर?

स्वर्ण जयंती पार्क और इसके आस-पास का इलाका 31 अक्टूबर को पूरी तरह बंद रहेगा. भगवन महावीर रोड, केएनके मार्ग और जुड़ी सड़कों जैसे एचएल परवाना रोड, बवाना रोड, कंझावला रोड और दहिया बादशाह मार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा. इन सड़कों पर व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है. निवासियों और यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें.

वैकल्पिक मार्ग और डायवर्जन पॉइंट

रोहिणी क्षेत्र के लोगों के लिए महाराजा अग्रसेन मार्ग और दहिया बादशाह रोड को वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. वहीं, व्यावसायिक वाहनों के लिए पुलिस ने कई डायवर्जन पॉइंट तय किए हैं, जिनमें पीरागढ़ी चौक, मधुबन चौक, दीपाली चौक, मुकरबा चौक, महादेव चौक, कबूतर चौक, वजीरपुर डिपो और प्रेग बाड़ी पुल शामिल हैं. ट्रैफिक पुलिस ने इन सभी स्थानों पर अतिरिक्त बल तैनात किया है ताकि वाहनों का दबाव कम किया जा सके.

ट्रैफिक पुलिस की अपील

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से कहा है कि वे धैर्य बनाए रखें, नियमों का पालन करें और गलत साइड ड्राइविंग से बचें. यात्रा से पहले मार्ग की स्थिति की जानकारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक चैनलों से लेते रहें. जिन लोगों को आवश्यक यात्रा करनी है, उन्हें दिल्ली मेट्रो या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी गई है. पुलिस ने कहा है कि थोड़ी सावधानी और सहयोग से ट्रैफिक जाम की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है.

नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 29 Oct 2025 09:26 AM (IST)
Tags :
Delhi Traffic Jam DELHI NEWS
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

