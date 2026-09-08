BRICS Summit से पहले दिल्लीवालों के लिए जरूरी सलाह, जरूर पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी
BRICS Summit से पहले दिल्ली की आम जनता की सहूलियत के लिए पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत 22 रास्तों पर डायवर्जन और 35 से ज्यादा सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल किया गया है.
18वें BRICS Summit के लिए भारत की राजधानी दिल्ली में तैयारी तेज हो गई है और विदेशी मेहमानों का आगमन भी जारी है. इस बीच दिल्ली की आम जनता के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है जिससे VIP सड़कों पर सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके और लोगों को परेशानी भी न हो. इसके लिए दिल्ली पुलिस ने विस्तृत जानकारी अपने एक्स हैंडल पर शेयर की है, जिसे पढ़ना आपके लिए जरूरी है.
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दिल्ली पुलिस ने आम लोगों के लिए मुख्य रूप से जो निर्देश जारी किए हैं, उसके अनुसार-
लोगों को यात्रा पहले से प्लान करनी होगी और प्रभावित इलाकों में ज्यादा समय लेकर निकलना होगा. दिल्ली की 35 से ज्यादा सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा और करीब 22 जगहों पर डायवर्जन होगा. ऐसे में जनता से अपील की गई है कि प्रभावित सड़कों से बचें और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें.
दिल्लीवालों से यह अपील भी की गई है कि निजी वाहन के बजाय मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें. बसों के भी कुछ रूट बदले जा सकते हैं. वहीं, गाड़ियों को कुछ प्रतिबंधित इलाकों में एंट्री की परमिशन नहीं मिलेगी. दिल्ली एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन या ISBT बस अड्डा जाने वालों के लिए सलाह है कि घरों से जल्दी निकलें और हाथ में अतिरिक्त समय रखें.
इमरजेंसी सर्विस को मिलेगी प्राथमिकता
दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि इन सबके बीच जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता मिलेगी. एंबुलेंस और मेडिकल इमरजेंसी वाहनों को प्राथमिक रूप से रास्ते दिए जाएंगे. आवश्यक सेवाओं को आवश्यकतानुसार अनुमति रहेगी. हालांकि कमर्शियल वाहनों पर रोक रह सकती है. गैर-निर्धारित कमर्शियल गाड़ियों को प्रतिबंधित क्षेत्रों में एंट्री नहीं मिलेगी.
दिल्ली में पार्किंग को लेकर भी सलाह
दिल्ली पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि केवल अधिकृत जगहों पर ही गाड़ियां पार्क करें. नियंत्रित सड़कों के 200 मीटर के अंदर सड़क किनारे पार्किंग नहीं करने दी जाएगी. इसके अलावा, लोगों को कुछ भी संदिग्ध वस्तु दिखती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें
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