राजधानी दिल्ली में आज मंगलवार (21 जुलाई) को किसान घाट क्षेत्र में प्रस्तावित प्रदर्शन और रैली के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात को लेकर एडवाइजरी जारी की है. सुबह 8:30 बजे से आवश्यकता के अनुसार कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन और आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. ऐसे में यदि आप एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या मध्य दिल्ली की ओर यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले रूट की जानकारी जरूर जांच लें.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि किसान घाट, नई दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन और रैली के कारण सुबह 8:30 बजे से स्थिति के अनुसार यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए जाएंगे. ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर संचालित की जाएगी, इसलिए यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर यात्रा करने की सलाह दी गई है.

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इन मुख्य मार्गों पर हो सकता है ट्रैफिक का दबाव

एडवाइजरी के मुताबिक सत्याग्रह मार्ग, वेलोड्रोम रोड, राजघाट डीटीसी डिपो रोड और इनसे जुड़े आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित हो सकता है. इन मार्गों पर भीड़ और धीमी रफ्तार की संभावना को देखते हुए वाहन चालकों से वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की अपील की गई है.

एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्री रखें विशेष ध्यान

वहीं, अगर आपकी आज फ्लाइट या ट्रेन से यात्रा की योजना है, तो समय से काफी पहले घर से निकलना बेहतर रहेगा. ट्रैफिक प्रतिबंधों के कारण यात्रा में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक समय लग सकता है. इसलिए अंतिम समय की जल्दबाजी से बचने के लिए पहले से यात्रा की योजना बनाना जरूरी होगा.

ट्रैफिक पुलिस की सलाह, इन बातों का रखें ख्याल

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है. वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें और यात्रा के दौरान रियल-टाइम ट्रैफिक अपडेट के लिए नेविगेशन ऐप्स का इस्तेमाल करें. इससे जाम से बचने और वैकल्पिक मार्ग चुनने में आसानी होगी.

घर से निकलने से पहले कर लें ये काम

प्रदर्शन के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था में समय-समय पर बदलाव संभव है. ऐसे में राजधानी के प्रभावित इलाकों में जाने वाले लोगों के लिए बेहतर होगा कि वो यात्रा शुरू करने से पहले अपने रूट की स्थिति की जानकारी ले लें और आवश्यकता के अनुसार वैकल्पिक मार्ग अपनाएं.

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