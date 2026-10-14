दिल्ली: रामलीला-दुर्गा पूजा के चलते इन रास्तों पर रहेगा जाम, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

राजधानी दिल्ली में नवरात्रों की पूजा और रामलीलाओं के आयोजनों को लेकर यातायात व्यवस्था पर दबाव बढ़ने की संभावना हैं. जिसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ईस्टर्न रेंज के कई इलाकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. जिसमें इन आयोजनों खास तौर पर शाम 7 बजे से रात 11 बजे के दौरान लोगों को धीमी रफ्तार और जाम का सामना करना पड़ सकता है.

त्योहारी आयोजनों में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है. इसके अलावा, झूले और अन्य मनोरंजन गतिविधियां भी लोगों की भीड़ बढ़ा सकती हैं. ऐसे में आयोजन स्थलों के आसपास सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका है.

इन इलाकों में प्रभावित हो सकता है ट्रैफिक

पूर्वी दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात धीमा रहने की संभावना जताई गई है. इनमें पटपड़गंज रोड, मधु विहार रोड, साईं चौक, विकास मार्ग और राजा राम कोहली मार्ग शामिल हैं. रामलीला और दुर्गा पूजा के आयोजन स्थलों से सटी सड़कों पर भी अतिरिक्त दबाव रह सकता है. ट्रैफिक एडवाइजरी में जिन मार्गों और क्षेत्रों को संभावित रूप से प्रभावित बताया गया है उनमें,

1. खुदीराम बोस मार्ग: अमी चंद चौक से ब्लॉक-26, त्रिलोकपुरी तक.

2. गाजीपुर रोड: हॉलिडे इन रेड लाइट से स्टार सिटी मॉल तक.

3. गणेश नगर सर्विस रोड: अक्षरधाम के पास आरओबी के नजदीक.

4. पांडव नगर अंडरपास से आचार्य निकेतन मार्केट: पटपड़गंज गांव और दिल्ली पुलिस अपार्टमेंट रोड के रास्ते.

5. दल्लूपुरा से नोएडा मोड़: ईजेड-83/ईजेड-84, दल्लूपुरा क्षेत्र.

6. मयूर विहार फेज-3 से न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन: 145-ए, पीकेटी-ए-3 और मयूर विहार फेज-3 के रास्ते.

7. मुर्गा मंडी से खोड़ा कॉलोनी: ईजेड-153, पेपर मार्केट, पीकेटी-सी और पूर्वी गाजीपुर क्षेत्र.

8. गाजीपुर रोड: डीडीए पार्क, प्लॉट नंबर ईजेड-154, पीकेटी-सी और आईएफसी गाजीपुर दिल्ली के आसपास.

9. रोड नंबर 57ए: हसनपुर टी-पॉइंट से एनएच-24 तक।रोड नंबर 57: स्वामी दयानंद मार्ग, शामिल हैं.

इसके अलावा, शाहदरा क्षेत्र में रोड नंबर 58 यानी सूरजमल रोड पर सीबीडी ग्राउंड के पास, रोड नंबर 71 पर रामलीला ग्राउंड और थाना विवेक विहार के सामने तथा रोड नंबर 68 पर जीटीबी अस्पताल पुस्ता के नजदीक जीटीबी डीडीए ग्राउंड के आसपास भी यातायात प्रभावित हो सकता है. करावल नगर स्थित वीर सावरकर अस्पताल के आसपास भी वाहन चालकों को सतर्क रहने की जरूरत है.

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वाहन चालकों को सलाह

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि प्रभावित इलाकों से गैर-जरूरी यात्रा करने से बचें. यदि इन मार्गों से गुजरना जरूरी हो, तो पहले से अपनी यात्रा की योजना बनाएं और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें. आम वाहन चालकों से सड़क के किनारे वाहनों को पार्क करने से बचने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने, संकेतों को नजरअंदाज नहीं करने और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के निर्देश मानने की अपील की गई है. अधिक जानकारी एवं ट्रैफिक अपडेट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है.