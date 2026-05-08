हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDC vs KKR मैच से पहले दिल्ली में पुलिस एडवाइजरी जारी, इन रास्तों पर लगेगा लंबा जाम, बदलेगा रूट

DC vs KKR मैच से पहले दिल्ली में पुलिस एडवाइजरी जारी, इन रास्तों पर लगेगा लंबा जाम, बदलेगा रूट

Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में आज Delhi Capitals और Kolkata Knight Riders का मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने कई मार्गों पर डायवर्जन को लेकर निर्देश दिए हैं.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 08 May 2026 12:07 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में शुक्रवार 8 मई को होने वाले IPL 2026 मुकाबले को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है. आज Delhi Capitals और Kolkata Knight Riders के बीच डे-नाईट मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा, लेकिन इसके पहले और बाद में स्टेडियम के आसपास भारी ट्रैफिक दबाव रहने की संभावना है. ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई मार्गों पर डायवर्जन, पार्किंग और एंट्री को लेकर अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

इन रास्तों पर सबसे ज्यादा रहेगा ट्रैफिक का दबाव

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मैच के दौरान और उसके बाद बहादुर शाह जफर मार्ग, जेएलएन मार्ग, आसफ अली रोड और रिंग रोड के राजघाट से आई.पी. फ्लाईओवर तक के हिस्से में वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है. जरूरत पड़ने पर शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक डायवर्जन और ट्रैफिक प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं.

इसके अलावा भारी और व्यावसायिक वाहनों की एंट्री कुछ प्रमुख मार्गों पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. इनमें दरियागंज से दिल्ली गेट चौक, दिल्ली गेट से गुरु नानक चौक और आईटीओ से दिल्ली गेट चौक तक का इलाका शामिल है.

Delhi News: सरकारी अस्पतालों की दवाइयों पर डाका, दिल्ली में चल रही थी नकली मेडिसिन फैक्ट्री

यात्रियों को किन रास्तों से बचने की सलाह

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को जेएलएन मार्ग, आसफ अली रोड और बहादुर शाह जफर मार्ग से बचकर वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. खासतौर पर ऑफिस से लौटने वाले लोगों और स्टेडियम की ओर जाने वाले दर्शकों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने को कहा गया है.

पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल ट्रैफिक दबाव को कम करने में मदद करेगा. मेट्रो और बस सेवाओं का उपयोग करने वाले यात्रियों को कम परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

स्टेडियम पहुंचने वालों के लिए एंट्री प्लान

स्टेडियम में प्रवेश के लिए अलग-अलग गेटों के अनुसार रूट तय किए गए हैं. गेट नंबर 1 से 8 तक जाने वाले दर्शकों को बीएसजेड मार्ग से एंट्री मिलेगी. वहीं गेट नंबर 10 से 15 तक पहुंचने वालों को जेएलएन मार्ग की तरफ से प्रवेश करना होगा. गेट नंबर 16 से 18 तक के लिए बीएसजेड मार्ग के पेट्रोल पंप वाले हिस्से से एंट्री दी जाएगी. ट्रैफिक पुलिस ने दर्शकों से अपील की है कि वे अपने टिकट पर लिखे गेट नंबर के अनुसार ही रूट चुनें, ताकि अनावश्यक भीड़ और जाम से बचा जा सके.

पार्क-एंड-राइड सुविधा से मिलेगी राहत

स्टेडियम के आसपास सामान्य वाहनों की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी. केवल अधिकृत और लेबल लगे वाहनों को तय पार्किंग स्थलों पर प्रवेश मिलेगा. लेबल वाले वाहनों के लिए जेपी पार्क, विक्रम नगर, जेजेबी/प्रयास कार्यालय के पास और गेट नंबर 7-8 के बीच विशेष पार्किंग की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा आम लोगों के लिए माता सुंदरी रोड, राजघाट पावर हाउस रोड और वेलोड्रोम रोड पर मुफ्त पार्किंग और पार्क-एंड-राइड सुविधा उपलब्ध रहेगी.

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को पार्क-एंड-राइड सुविधा का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. इसके तहत वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों पर खड़े करके लोग शटल बसों के जरिए स्टेडियम तक पहुंच सकेंगे. यह सेवा मैच शुरू होने से करीब दो घंटे पहले शुरू होगी और मैच समाप्त होने के एक घंटे बाद तक जारी रहेगी. शांति वन पार्किंग और आसपास की सर्विस लेन से भी बस सेवाएं उपलब्ध रहेंगी.

ऐप बेस्ड टैक्सी के लिए पिक-अप और ड्रॉप पॉइंट

ऑनलाइन कैब सेवा लेने वाले यात्रियों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है. ऐप बेस्ड टैक्सी के पिक-अप और ड्रॉप पॉइंट गेट नंबर 2 के पास मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, राजघाट चौक और आई.पी. फ्लाईओवर से राजघाट के बीच रिंग रोड की सर्विस लेन पर बनाए गए हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित स्थानों का ही उपयोग करें, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित न हो.

एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि प्रतिबंधित सड़कों पर खड़े किए गए वाहनों को तुरंत टो किया जाएगा और नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. ट्रैफिक पुलिस लगातार निगरानी रखेगी और जरूरत पड़ने पर मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा.

ये क्या गुंडागर्दी चल रही है देश में? फ्लाइट में महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगे नारे तो भड़के संजय सिंह

Published at : 08 May 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
'इतना न उछलो BJP वालों, अहंकार तो...', फ्लाइट में महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगे नारे तो भड़के संजय सिंह
'इतना न उछलो BJP वालों, अहंकार तो...', फ्लाइट में महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगे नारे तो भड़के संजय सिंह
दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, ऑपरेशन गैंग बस्ट 2.0 में 48 घंटे में 482 अपराधी गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, ऑपरेशन गैंग बस्ट 2.0 में 48 घंटे में 482 अपराधी गिरफ्तार
दिल्ली NCR
Delhi News: सरकारी अस्पतालों की दवाइयों पर डाका, दिल्ली में चल रही थी नकली मेडिसिन फैक्ट्री
सरकारी अस्पतालों की दवाइयों पर डाका, दिल्ली में चल रही थी नकली मेडिसिन फैक्ट्री
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: मई में दिन की शुरुआत ठंडी हवाओं के साथ, क्या राहत देगा यह महीना? जानें मौसम का हाल
मई में दिन की शुरुआत ठंडी हवाओं के साथ, क्या दिल्लीवालों को राहत देगा यह महीना? जानें मौसम का हाल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैदी और जेलर की लव स्टोरी ! | Crime News |
Mahadangal | Suvendu's PA Murder: बंगाल में आखिर कब रुकेगी हिंसा? | TMC | BJP | Chitra Tripathi
Janhit | Thalapathy Vijay | Tamil Nadu Election: विजय का 'अग्निपथ', नहीं बनेंगे CM? | TVK | DMK
Akhilesh-Mamata Meet: : बंगाल में हार के बाद अखिलेश का ममता को साथ!| TMC | BJP
Suvendu PA Murder | Sandeep Chaudhary: PA हत्याकांड का सबसे सटीक विश्लेषण | West Bengal | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में TMC की हार के बाद ममता बनर्जी से मिले अखिलेश यादव, दिलीप घोष बोले- उनके दिमाग में...
बंगाल में TMC की हार के बाद ममता बनर्जी से मिले अखिलेश यादव, दिलीप घोष बोले- उनके दिमाग में...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ममता बनर्जी से मिलने जो-जो जाएगा...', UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव को BJP ने दे दी चेतावनी
'ममता बनर्जी से मिलने जो-जो जाएगा...', UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव को BJP ने दे दी चेतावनी
इंडिया
कौन बनेगा बंगाल का नया CM? रेस में ये 4 नाम सबसे आगे, आज BJP विधायक दल की बैठक में होगा फैसला
कौन बनेगा बंगाल का नया CM? रेस में ये 4 नाम सबसे आगे, आज BJP विधायक दल की बैठक में होगा फैसला
आईपीएल 2026
IPL Record: हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
ओटीटी
Lukkhe Web Series Review: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
लुक्खे रिव्यू: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
इंडिया
'चोर-चोर, TMC चोर', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद महुआ मोइत्रा को देख फ्लाइट में लोगों ने लगाए नारे
'चोर-चोर, TMC चोर', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद महुआ मोइत्रा को देख फ्लाइट में लोगों ने लगाए नारे
ऑटो
Tata Punch बनी देश की नंबर-1 SUV,Fronx की बिक्री ने सबको चौंकाया, Creta को भी छोड़ा पीछे
Tata Punch बनी देश की नंबर-1 SUV,Fronx की बिक्री ने सबको चौंकाया, Creta को भी छोड़ा पीछे
एग्रीकल्चर
मूंग की दाल की खेती में आजमाएं ये तरीके, 20 गुना तक बढ़ जाएगा उत्पादन
मूंग की दाल की खेती में आजमाएं ये तरीके, 20 गुना तक बढ़ जाएगा उत्पादन
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget