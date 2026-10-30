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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'राहुल गांधी जी, हमारी दुकान खराब मत करो', रैली पर व्यापारियों ने जताई नाराजगी

'राहुल गांधी जी, हमारी दुकान खराब मत करो', रैली पर व्यापारियों ने जताई नाराजगी

सदर बाजार बारी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा के नेतृत्व में व्यापारी एकजुट हुए और कांग्रेस की रैली को लेकर नाराजगी जताई. उनका कहना है कि इसका सीधा असर उनके कारोबार पर पड़ेगा.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 30 Oct 2026 11:21 PM (IST)
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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रस्तावित रैली 1 नवंबर को होने जा रही है, जिसे लेकर दिल्ली के व्यापारियों और इनके संगठनों में डर के साथ नाराजगी का भी माहौल बना हुआ है. यही वजह है कि सदर बाजार में व्यापारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए 'राहुल गांधी जी, मोहब्बत की दुकान के नाम पर हमारी दुकान खराब मत करो’ लिखे पोस्टर लेकर रैली स्थगित करने की मांग उठाई. व्यापारियों का कहना है कि त्योहारों के बीच बड़े राजनीतिक आयोजन से यातायात व्यवस्था बिगड़ सकती है और इसका सीधा असर उनके कारोबार पर पड़ेगा.

सदर बाजार बारी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में व्यापारी एकजुट हुए. उन्होंने त्योहारों के दौरान बाजार में ग्राहकों की आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियों को सामान्य बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया. 

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व्यापारियों ने रैली को स्थगित करने की मांग करते हुए दिए तर्क

व्यापारियों का कहना है कि दीपावली समेत अन्य त्योहारों के आसपास दिल्ली के बाजारों में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. दुकानदारों के लिए यह समय पूरे साल के कारोबार के लिहाज से बेहद अहम रहता है. ऐसे में रैली के चलते सड़कें प्रभावित हुईं, जाम लगा या बाजार तक पहुंचने में लोगों को दिक्कत हुई, तो दुकानदारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. इस मौके पर व्यापारी नेता दीपक मित्तल, वरिंदर आर्य, राकेश राजपाल, दीपक निम्भल, राजपाल शाहिद सहित अनेक व्यापारी मौजूद रहे.

'मोहब्बत का संदेश दीजिए, लेकिन कारोबार की कीमत पर नहीं'

परमजीत सिंह पम्मा ने राहुल गांधी से अपील करते हुए कहा कि मोहब्बत का संदेश देने के लिए व्यापारियों की रोजी-रोटी को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए. उनके मुताबिक, व्यापारी पूरे साल त्योहारों के सीजन का इंतजार करते हैं और इस दौरान बाजारों में ग्राहकों की निरंतर आवाजाही बेहद जरूरी होती है. उन्होंने कहा कि अगर किसी बड़े आयोजन के कारण लोगों को बाजार पहुंचने में परेशानी होती है, तो उसका खामियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ सकता है. इसलिए 1 नवंबर को प्रस्तावित रैली के कार्यक्रम पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए. 

कार्यक्रम के खिलाफ नहीं, बाजार की व्यवस्था की चिंता

पम्मा ने स्पष्ट किया कि व्यापारियों की मांग किसी राजनीतिक कार्यक्रम का विरोध करने के उद्देश्य से नहीं है. उनकी प्राथमिकता बाजारों में कारोबार को सुचारु बनाए रखना और आम लोगों को यातायात संबंधी परेशानियों से बचाना है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल और व्यक्ति को अपने विचार रखने तथा कार्यक्रम आयोजित करने का अधिकार है. लेकिन इस अधिकार के साथ आम नागरिकों की सुविधा और व्यापारियों की आजीविका का ख्याल रखना भी जरूरी है.

सदर बाजार के व्यापारियों ने एकजुट होकर राहुल गांधी से अपील की है कि त्योहारों के इस अहम दौर में 1 नवंबर की प्रस्तावित रैली को स्थगित करने पर विचार किया जाए, ताकि ग्राहकों की आवाजाही बनी रहे और दुकानदारों को कारोबार में नुकसान की आशंका का सामना न करना पड़े.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 30 Oct 2026 11:21 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Delhi NEWS CONGRESS
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