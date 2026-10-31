राहुल गांधी से व्यापारियों की रैली टालने आखिरी गुहार, बोले- नुकसान हुआ तो लेंगे मुआवजा

दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली इंडिया ब्लॉक की रैली को लेकर व्यापारियों का विरोध जारी है. रैली को दिवाली के बाद कराने की मांग कर रहे दिल्ली के व्यापारियों ने अब राहुल गांधी से आखिरी बार अपील की है. इस बार व्यापारियों ने अपनी मांग रखने के लिए एक अलग तरीका अपनाया है. शनिवार को रामलीला मैदान से सटी कमला मार्केट में दुकानों के बाहर पोस्टर लगाए गए, जिन पर लिखा है- 'राजनीति के बाजार में हमारी मोहब्बत की दुकान बंद मत कीजिए.'

दरअसल, चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) की ओर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के नेताओं को अब तक 6 पत्र लिखकर रैली दिवाली के बाद कराने की मांग की जा चुकी है. व्यापारियों का कहना है कि इतनी बार अपील करने के बावजूद न तो कांग्रेस की तरफ से उनसे कोई बातचीत हुई और न ही इंडिया ब्लॉक के किसी नेता ने उनकी बात सुनी. ऐसे में अब पोस्टर के जरिए राहुल गांधी तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की गई है.

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धनतेरस से ठीक चार दिन पहले रैली पर क्यों है विरोध?

एबीपी न्यूज़ से बातचीत में CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि अगर यह रैली दिवाली के बाद होती तो व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन धनतेरस से ठीक चार दिन पहले रामलीला मैदान में इतनी बड़ी रैली होने से आसपास के बाजारों का कारोबार प्रभावित होगा.

बृजेश गोयल के मुताबिक, रामलीला मैदान के 5 किलोमीटर के दायरे में करीब 350 साल पुराने बाजार हैं. इन बाजारों की अपनी ऐतिहासिक और कारोबारी पहचान है. कोई बाजार ड्राई फ्रूट के लिए मशहूर है तो कोई लहंगा, साड़ी और सूट के कारोबार के लिए, जबकि कुछ बाजार ऑटो पार्ट्स के लिए जाने जाते हैं.

10 से 12 हजार करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका

CTI चेयरमैन ने सवाल उठाया कि जब रामलीला मैदान के आसपास 200 बसों की पार्किंग तक की व्यवस्था नहीं है तो रैली में आने वाली हजारों गाड़ियों को कहां खड़ा किया जाएगा? उन्होंने कहा कि रैली में 10 लाख लोगों के आने की बात कही जा रही है. ऐसे में पार्किंग, ट्रैफिक और बैरिकेडिंग की वजह से आसपास के बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है.

बृजेश गोयल के मुताबिक, इन बाजारों में रोजाना आसपास के शहरों से करीब 1 से 4 लाख लोग खरीदारी करने आते हैं. रैली के कारण कारोबार प्रभावित हुआ तो व्यापारियों को करीब 10 से 12 हजार करोड़ रुपये तक का नुकसान हो सकता है.

'व्यापारियों की दुकानें भी मोहब्बत की दुकान हैं'

राहुल गांधी के 'नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा' वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए बृजेश गोयल ने कहा कि व्यापारियों की दुकानें भी मोहब्बत की दुकान हैं. उनकी राहुल गांधी से अपील है कि व्यापारियों की रोजी-रोटी को ध्यान में रखते हुए रैली दिवाली के बाद कराई जाए. उन्होंने साफ कहा कि अगर रैली के बावजूद व्यापारियों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. इतना ही नहीं, व्यापारी कांग्रेस पार्टी से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग भी कर सकते हैं.

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