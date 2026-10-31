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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRराहुल गांधी से व्यापारियों की रैली टालने आखिरी गुहार, बोले- नुकसान हुआ तो लेंगे मुआवजा

राहुल गांधी से व्यापारियों की रैली टालने आखिरी गुहार, बोले- नुकसान हुआ तो लेंगे मुआवजा

दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली इंडिया ब्लॉक की रैली को लेकर व्यापारियों का विरोध जारी है. व्यापारी रैली को दिवाली के बाद कराने की मांग कर रहे हैं.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 31 Oct 2026 07:13 PM (IST)
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दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली इंडिया ब्लॉक की रैली को लेकर व्यापारियों का विरोध जारी है. रैली को दिवाली के बाद कराने की मांग कर रहे दिल्ली के व्यापारियों ने अब राहुल गांधी से आखिरी बार अपील की है. इस बार व्यापारियों ने अपनी मांग रखने के लिए एक अलग तरीका अपनाया है. शनिवार को रामलीला मैदान से सटी कमला मार्केट में दुकानों के बाहर पोस्टर लगाए गए, जिन पर लिखा है- 'राजनीति के बाजार में हमारी मोहब्बत की दुकान बंद मत कीजिए.'

दरअसल, चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) की ओर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के नेताओं को अब तक 6 पत्र लिखकर रैली दिवाली के बाद कराने की मांग की जा चुकी है. व्यापारियों का कहना है कि इतनी बार अपील करने के बावजूद न तो कांग्रेस की तरफ से उनसे कोई बातचीत हुई और न ही इंडिया ब्लॉक के किसी नेता ने उनकी बात सुनी. ऐसे में अब पोस्टर के जरिए राहुल गांधी तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की गई है.

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धनतेरस से ठीक चार दिन पहले रैली पर क्यों है विरोध?

एबीपी न्यूज़ से बातचीत में CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि अगर यह रैली दिवाली के बाद होती तो व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन धनतेरस से ठीक चार दिन पहले रामलीला मैदान में इतनी बड़ी रैली होने से आसपास के बाजारों का कारोबार प्रभावित होगा.

बृजेश गोयल के मुताबिक, रामलीला मैदान के 5 किलोमीटर के दायरे में करीब 350 साल पुराने बाजार हैं. इन बाजारों की अपनी ऐतिहासिक और कारोबारी पहचान है. कोई बाजार ड्राई फ्रूट के लिए मशहूर है तो कोई लहंगा, साड़ी और सूट के कारोबार के लिए, जबकि कुछ बाजार ऑटो पार्ट्स के लिए जाने जाते हैं.

10 से 12 हजार करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका

CTI चेयरमैन ने सवाल उठाया कि जब रामलीला मैदान के आसपास 200 बसों की पार्किंग तक की व्यवस्था नहीं है तो रैली में आने वाली हजारों गाड़ियों को कहां खड़ा किया जाएगा? उन्होंने कहा कि रैली में 10 लाख लोगों के आने की बात कही जा रही है. ऐसे में पार्किंग, ट्रैफिक और बैरिकेडिंग की वजह से आसपास के बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है.

बृजेश गोयल के मुताबिक, इन बाजारों में रोजाना आसपास के शहरों से करीब 1 से 4 लाख लोग खरीदारी करने आते हैं. रैली के कारण कारोबार प्रभावित हुआ तो व्यापारियों को करीब 10 से 12 हजार करोड़ रुपये तक का नुकसान हो सकता है.

'व्यापारियों की दुकानें भी मोहब्बत की दुकान हैं'

राहुल गांधी के 'नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा' वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए बृजेश गोयल ने कहा कि व्यापारियों की दुकानें भी मोहब्बत की दुकान हैं. उनकी राहुल गांधी से अपील है कि व्यापारियों की रोजी-रोटी को ध्यान में रखते हुए रैली दिवाली के बाद कराई जाए. उन्होंने साफ कहा कि अगर रैली के बावजूद व्यापारियों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. इतना ही नहीं, व्यापारी कांग्रेस पार्टी से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग भी कर सकते हैं.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है. वह ABP News में रिपोर्टर हैं. इससे पहले वह जनता टीवी, पहल मैगजीन और गुलिस्तान न्यूज़ में काम कर चुके हैं. उनकी रिपोर्टिंग के प्रमुख क्षेत्र राजनीति, अपराध, चुनाव, मनोरंजन और जनहित से जुड़े मुद्दे हैं. उन्होंने दो लोकसभा चुनावों के साथ दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनावों को कवर किया है. दिल्ली बम धमाके पर उनकी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स रही हैं. इसके अलावा, अमेरिका-ईरान युद्ध के भारत पर आर्थिक असर, कपड़ा, वाहन और एल्युमीनियम की सप्लाई तथा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की बढ़ती कीमतों जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग की है. जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देना, जमीनी स्तर पर खबरों की पड़ताल करना और आम लोगों की समस्याओं को सामने लाना उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा है.

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (IP यूनिवर्सिटी), दिल्ली से BJMC (Bachelor of Journalism and Mass Communication) और गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से MJMC (Master of Journalism and Mass Communication) किया है.

पत्रकारिता के अलावा उज्ज्वल को नई जगहों की यात्रा करना, अलग-अलग तरह के व्यंजनों का स्वाद चखना और नए फूड डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना पसंद है. खाली समय में पुराने बॉलीवुड गाने सुनना और परिवार के साथ समय बिताना उन्हें अच्छा लगता है. संपर्क करें- X हैंडल @ReporterUjjwalK, मेल आईडी- ujjwalk@abpnetwork.com
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Published at : 31 Oct 2026 07:13 PM (IST)
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