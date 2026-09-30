'कौन से वाले पापा कहना महिला की गरिमा पर चोट', कोर्ट ने शख्स को माना दोषी

अगर आप किसी महिला या उसके बच्चे से किसी भी तरीके से मजाक करते हैं, तो जरा सावधान हो जाइए. क्योंकि यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने इसे महिला के चरित्र और उसके बच्चे के पिता को लेकर आपत्तिजनक इशारा माना है.

तीस हजारी कोर्ट ने माना है कि महिला के अपनी तीन साल की बेटी से यह कहने पर कि देखो पापा आ गए 'आरोपी का जवाब कौन से वाले पापा?' महज मजाक या सामान्य सवाल नहीं था. यह महिला के चरित्र और उसके बच्चे के पिता को लेकर आपत्तिजनक इशारा था. कोर्ट ने आरोपी गिरधारी लाल को महिला की गरिमा और शालीनता का अपमान करने के मामले में दोषी करार दिया है. हालांकि, सजा कितनी होगी, इस पर अदालत बाद में सुनवाई करेगी.

उमर खालिद को HC से जमानत न मिलने पर बोले पिता, '8वीं बार था जब...'

बच्ची को चुप कराने के दौरान की थी टिप्पणी

अभियोजन के मुताबिक घटना 23 मार्च 2021 की है. प्रियंका गुप्ता अपनी तीन साल की बेटी के साथ घर के बाहर गली से गुजर रही थीं. वह बच्ची को उसके पिता के पास छोड़ने जा रही थीं. बच्ची रो रही थी, तो उसे शांत कराने के लिए प्रियंका ने कहा, ‘देखो पापा आ गए, रोओ मत..'

आरोपी ने तुरंत पूछा- ‘कौन से वाले पापा?’

कोर्ट के मुताबिक, गली के एक कोने पर कपड़े प्रेस करने वाला गिरधारी लाल बैठा था. महिला की बात सुनने के तुरंत बाद उसने टिप्पणी की- ‘कौन से वाले पापा?’ महिला ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया. बाद में उसने अपने ससुर को घटना के बारे में बताया जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

कोर्ट ने कहा- यह सामान्य सवाल नहीं था

तीस हजाजी कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट मोक्ष बैंस ने कहा कि आरोपी के शब्दों का मतलब सिर्फ उनके सीधे अर्थ से तय नहीं होगा बल्कि यह भी देखा जाएगा कि वे किस परिस्थिति में और किसके सामने कहे गए थे. अदालत ने माना कि इस टिप्पणी का सीधा इशारा इस बात की ओर था कि बच्ची के पिता के लिए एक से ज्यादा पुरुषों का नाम लिया जा सकता है.

कोर्ट ने कहा महज ताना नहीं, महिला की गरिमा पर चोट

कोर्ट ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी सिर्फ बदतमीजी या सामान्य ताने तक सीमित नहीं है. यह महिला की इज्जत, गरिमा और शालीनता को ठेस पहुंचाने वाली बात है. कोर्ट ने साफ कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई तथ्य नहीं आया, जिससे आरोपी की टिप्पणी को कोई मासूम या सामान्य अर्थ दिया जा सके.

आरोपी ने खुद माना था कि शब्द उसी ने कहे

कोर्ट ने यह भी अहम माना कि आरोपी ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में खुद स्वीकार किया था कि उसने ये शब्द कहे थे. हालांकि, उसका दावा था कि उसने कोई गलत नीयत से टिप्पणी नहीं की थी. अदालत ने कहा शिकायतकर्ता की गवाही के साथ आरोपी की यह स्वीकारोक्ति भी इस बात की पुष्टि करती है कि टिप्पणी उसी ने की थी.

स्वतंत्र गवाह नहीं होने से केस कमजोर नहीं हुआ

आरोपी की ओर से यह भी दलील दी गई कि घटना के समय मौजूद किसी स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया गया. अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया. कोर्ट ने कहा कि महिला खुद घटना की प्रत्यक्ष गवाह थी और उसकी गवाही इस मुद्दे पर लगातार एक जैसी रही. उसकी गवाही को जिरह के दौरान भी हिलाया नहीं जा सका.

कोर्ट ने आरोपी को IPC की धारा 509 में दोषी करार दिया

अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे यह साबित कर दिया कि गिरधारी लाल ने जानबूझकर ऐसी टिप्पणी की, जिसका उद्देश्य महिला तक अपनी बात पहुंचाना और उसकी शालीनता का अपमान करना था. इसके बाद उसे IPC की धारा 509 के तहत दोषी करार दिया गया. अब अदालत आरोपी को दी जाने वाली सजा की अवधि पर अलग से सुनवाई करेगी.

ऐप बेस्ड कैब में सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर HC सख्त, मांगा जवाब