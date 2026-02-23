तिलक नगर सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद फूटा परिवार का गुस्सा, थाने के बाहर किया हंगामा

तिलक नगर पुलिस थाने के बाहर रविवार (22 फरवरी) को उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब एक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 25 वर्षीय युवक के परिजन और दोस्त बड़ी संख्या में वहां जमा हो गए. प्रदर्शनकारियों ने आरोपी चालक पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की. परिवार का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस न्याय चाहिए.

परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मामले को हल्की धाराओं में दर्ज किए जाने के कारण आरोपी को राहत मिल गई. प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी हुई और चेतावनी दी गई कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क जाम कर विरोध तेज किया जाएगा. स्थिति को संभालने के लिए थाने के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे.

युवक को देर रात पीछे से कार ने मारी टक्कर

मृतक की पहचान रघुबीर नगर निवासी हेम शंकर के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक शनिवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे नजफगढ़-राजौरी गार्डन रोड पर सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक तेज रफ्तार कार ने उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हेम गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की.

युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

घायल हेम शंकर को तुरंत दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हेम एक ई-कॉमर्स कंपनी में प्रतिनिधि के तौर पर काम करते थे और परिवार के इकलौते कमाने वाले थे. उनकी असमय मौत से परिवार आर्थिक और भावनात्मक दोनों स्तर पर टूट गया है.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शुरू की जांच

पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान 27 वर्षीय मोहित कुमार के रूप में हुई है, जो नजफगढ़ का रहने वाला है और एमसीडी में ठेकेदार के तौर पर कार्यरत है. हादसे के तुरंत बाद उसे हिरासत में ले लिया गया और कार को जब्त कर लिया गया. वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

