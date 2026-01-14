गोलियों की खौफनाक आवाज से दहली दिल्ली, एक ही दिन में 3 जगहों पर फायरिंग, गैंगस्टर्स एक्टिव

दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से सोमवार और मंगलवार (12-13 जनवरी) की दरमियानी रात गोलीबारी की तीन अलग-अलग घटनाएं सामने आईं, जिनका गैंगस्टर से कथित तौर पर संबंध था. दिल्ली पुलिस पश्चिम विहार स्थित एक जिम, विनोद नगर स्थित एक घर और ग्रीन पार्क एक्सटेंशन स्थित एक अन्य घर को निशाना बनाकर किए गए हमलों के बीच संभावित संबंधों की जांच कर रही है.

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या हमलावरों या उनके आकाओं का एक ही समूह इन सिलसिलेवार गोलीबारी में शामिल था. पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि समन्वित गोलीबारी और सोशल मीडिया पर दावों के माध्यम से व्यापारियों को डराने-धमकाने का एक सुनियोजित प्रयास किया गया था.

फायरिंग की पहली घटना जिम में

पुलिस ने बताया कि पहली घटना दिल्ली के बाहरी इलाके पश्चिम विहार स्थित एक जिम में हुई, जहां मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने गोलीबारी की. हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

कुछ घंटों बाद, आधी रात के करीब, पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर में ‘प्रॉपर्टी डीलर’ जितेंद्र गुप्ता के आवास के बाहर मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने हवा में गोलीबारी की. इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

घर में हुई फायरिंग, भागते दिखे बदमाश

पुलिस ने बताया कि तीसरी घटना दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव के ग्रीन पार्क एक्सटेंशन इलाके में एक घर में रात करीब एक बजे घटी. सीसीटीवी फुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति को संपत्ति पर गोली चलाते हुए और फिर मोटरसाइकिल पर भागते हुए देखा गया.