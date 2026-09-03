दिल्ली में मनाएं जन्माष्टमी, इन 6 मंदिरों में मिलेगा मथुरा-वृंदावन जैसा माहौल

भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी का इंतजार भक्तों को पूरे साल रहता है. मथुरा और वृंदावन में इस पर्व की अलग ही रौनक देखने को मिलती है, लेकिन दिल्ली में रहने वालों को इसके लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है.

राजधानी के कई मंदिरों में जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष पूजा, भजन-कीर्तन, झांकियों और आकर्षक सजावट के जरिए ऐसा माहौल तैयार किया जाता है, जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव देता है. अगर आप इस बार दिल्ली में ही जन्माष्टमी मनाने का प्लान बना रहे हैं, तो इन 6 मंदिरों को अपनी सूची में शामिल कर सकते हैं.

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ईस्ट ऑफ कैलाश का इस्कॉन मंदिर

ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर जन्माष्टमी के दौरान दिल्ली के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रहता है. मंदिर परिसर को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है. भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के समय रात 12 बजे होने वाली महाआरती यहां के प्रमुख आकर्षणों में रहती है. संकीर्तन और कृष्ण भजनों के बीच मंदिर का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है.

बिड़ला मंदिर में दिखती हैं कृष्ण की लीलाओं की झलक

कनॉट प्लेस के पास स्थित श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर यानी बिड़ला मंदिर में जन्माष्टमी पारंपरिक अंदाज में मनाई जाती है. मंदिर परिसर में भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी लीलाओं को झांकियों के जरिए प्रदर्शित किया जाता है. भजन और कीर्तन के साथ मंदिर की विशेष सजावट त्योहार की रौनक बढ़ा देती है. परिवार के साथ जन्माष्टमी का उत्सव देखने के लिए यह जगह खास मानी जाती है.

छतरपुर मंदिर में पूजा के साथ खास सजावट

महरौली स्थित छतरपुर मंदिर में भी जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष आयोजन होते हैं. विशाल मंदिर परिसर को रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया जाता है. श्रद्धालुओं के लिए भजन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. रात में भगवान के पंचामृत अभिषेक और इसके बाद प्रसाद वितरण का आयोजन भी आकर्षण का हिस्सा रहता है.

प्रीत विहार का गुफा वाला मंदिर बच्चों को भी करेगा आकर्षित

पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार स्थित गुफा वाला मंदिर अपनी अनोखी संरचना के लिए जाना जाता है. जन्माष्टमी के मौके पर यहां तैयार की जाने वाली कृष्ण लीलाओं की झांकियां खास आकर्षण रहती हैं. भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप और उनकी लीलाओं को देखने के लिए बड़ी संख्या में बच्चे और परिवार पहुंचते हैं. मंदिर परिसर में सजावट और उत्सवी माहौल जन्माष्टमी की रौनक को और बढ़ा देता है.

अक्षरधाम में आध्यात्मिक माहौल के बीच जन्मोत्सव

पांडव नगर क्षेत्र में स्थित अक्षरधाम मंदिर दिल्ली के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों में शामिल है. जन्माष्टमी के अवसर पर यहां भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को विशेष पूजा और महाआरती के साथ मनाया जाता है. आध्यात्मिक प्रवचन और धार्मिक आयोजन श्रद्धालुओं को उत्सव के साथ शांति और आध्यात्मिक जुड़ाव का अनुभव कराते हैं.

पंजाबी बाग इस्कॉन में मटकी फोड़ का आनंद

पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग स्थित इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के दौरान कई तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं. यहां छप्पन भोग, फूलों की होली और मटकी फोड़ जैसी गतिविधियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहती हैं. कृष्ण भजनों के दौरान भक्तों का उत्साह देखने लायक होता है. जन्माष्टमी के दिन मंदिर परिसर में भक्ति और उत्सव का माहौल एक साथ नजर आता है.

दिल्ली में ही ले सकते हैं जन्माष्टमी का खास मजा

मथुरा-वृंदावन जाना संभव न हो तो दिल्ली के ये मंदिर जन्माष्टमी के मौके पर परिवार और दोस्तों के साथ त्योहार मनाने का विकल्प दे सकते हैं. अलग-अलग इलाकों में मौजूद इन मंदिरों में पूजा से लेकर झांकियों और भजन-कीर्तन तक कई तरह के आयोजन श्रद्धालुओं को उत्सव से जोड़ते हैं.

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