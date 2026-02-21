राजधानी हाई अलर्ट पर, लाल किला-मंदिरों पर आतंकी नजर, लश्कर ने की धमाके की साजिश

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRराजधानी हाई अलर्ट पर, लाल किला-मंदिरों पर आतंकी नजर, लश्कर ने की धमाके की साजिश

Delhi News: दिल्ली में लश्कर-ए-तैयबा की धमकी के बाद लाल किला, मंदिरों और चांदनी चौक में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है. आम जनता सतर्क रहने की अपील जारी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 21 Feb 2026 08:00 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर आतंकी खतरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा अलर्ट जारी किया है. खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा दिल्ली में बड़े हमले की साजिश रच रहा है. जानकारी के अनुसार आतंकियों का निशाना ऐतिहासिक लाल किला और उसके आसपास के प्रमुख धार्मिक स्थल हो सकते हैं.

अलर्ट मिलते ही दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह हरकत में आ गई हैं. लाल किला, चांदनी चौक और आसपास के मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. खास तौर पर लाल मंदिर और गौरी शंकर मंदिर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. मंदिर परिसरों की छतों पर भी जवानों की तैनाती की गई है. चांदनी चौक जाने वाले रास्तों पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

दिल्ली में दहशत फैलाने की साजिश में है आतंकी संगठन

खुफिया एजेंसियों के अनुसार, आतंकी संगठन दिल्ली में एक के बाद एक धमाके कर दहशत फैलाने की साजिश में है. इसलिए धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. सुरक्षा एजेंसियों को एक धमकी भरा संदेश भी मिला है, जिसमें राजधानी दिल्ली को 'अगला निशाना' बताया गया है. इस संदेश में लाल किला और मंदिरों का नाम लेकर हमले की चेतावनी दी गई है. जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है.

दिल्ली में पिछले साल भी हुआ था आतंकी धमाका

गौरतलब है कि पिछले साल 10 नवंबर 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास आतंकी धमाका हुआ था. जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 25 से अधिक लोग घायल हुए थे. इसी पुराने हमले को देखते हुए इस बार एजेंसियां कोई भी चूक नहीं करना चाहतीं. फिलहाल दिल्ली हाई अलर्ट पर है और आम लोगों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें और अफवाहों पर ध्यान न दें.

ये भी पढ़िए- दिल्ली: ट्रिपल इंजन सरकार पर कांग्रेस का तंज, गिनाए '12 महीनों के 12 कारनामे'

Published at : 21 Feb 2026 08:00 PM (IST)
Tags :
Lashkar-e-Taiba Red Fort Police DELHI NEWS Terror Alert
