राजधानी हाई अलर्ट पर, लाल किला-मंदिरों पर आतंकी नजर, लश्कर ने की धमाके की साजिश

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर आतंकी खतरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा अलर्ट जारी किया है. खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा दिल्ली में बड़े हमले की साजिश रच रहा है. जानकारी के अनुसार आतंकियों का निशाना ऐतिहासिक लाल किला और उसके आसपास के प्रमुख धार्मिक स्थल हो सकते हैं.

अलर्ट मिलते ही दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह हरकत में आ गई हैं. लाल किला, चांदनी चौक और आसपास के मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. खास तौर पर लाल मंदिर और गौरी शंकर मंदिर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. मंदिर परिसरों की छतों पर भी जवानों की तैनाती की गई है. चांदनी चौक जाने वाले रास्तों पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

दिल्ली में दहशत फैलाने की साजिश में है आतंकी संगठन

खुफिया एजेंसियों के अनुसार, आतंकी संगठन दिल्ली में एक के बाद एक धमाके कर दहशत फैलाने की साजिश में है. इसलिए धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. सुरक्षा एजेंसियों को एक धमकी भरा संदेश भी मिला है, जिसमें राजधानी दिल्ली को 'अगला निशाना' बताया गया है. इस संदेश में लाल किला और मंदिरों का नाम लेकर हमले की चेतावनी दी गई है. जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है.

दिल्ली में पिछले साल भी हुआ था आतंकी धमाका

गौरतलब है कि पिछले साल 10 नवंबर 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास आतंकी धमाका हुआ था. जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 25 से अधिक लोग घायल हुए थे. इसी पुराने हमले को देखते हुए इस बार एजेंसियां कोई भी चूक नहीं करना चाहतीं. फिलहाल दिल्ली हाई अलर्ट पर है और आम लोगों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें और अफवाहों पर ध्यान न दें.

