दिल्ली: दिन की भीषण गर्मी के बाद रात में भी चैन नहीं, कम से कम सात दिनों तक रहेगा यही हाल!

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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Temperature: दिन की भीषण गर्मी के बाद रात में भी चैन नहीं, कम से कम सात दिनों तक रहेगा यही हाल!

Delhi Temperature: दिन की भीषण गर्मी के बाद रात में भी चैन नहीं, कम से कम सात दिनों तक रहेगा यही हाल!

Delhi Temperature News: दिल्ली में मौसम विभाग ने लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. ऑरेंज अलर्ट का मतलब है तैयार रहें. अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 20 May 2026 05:07 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. आसमान से ऐसा लग रहा है कि आग बरस रही है और ये हाल सिर्फ दिन में ही नहीं रात में भी है. रात में भी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों का तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच रहे रहा है, जिसने परेशानी को दोगुना बढ़ा दिया है. हालत ये है कि जम्मू कश्मीर में रात का तापमान समय से 3 से 5 डिग्री तक ज़्यादा है. आईएमडी के मुताबिक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है. रात में तापमान 1.6 डिग्री से 3 डिग्री तक सामान्य से ज़्यादा है.

रात में तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की मुख्य वजह यह है कि दिन में भीषण गर्मी के कारण जमीन और इमारतें बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं और रात में धीरे-धीरे वही गर्मी हवा में छोड़ती रहती है. इसके अलावा गर्म हवाएं, धूल और बादलों की परत भी गर्मी को बाहर निकलने नहीं देती, जिससे रात में भी तापमान नीचे नहीं आ पाता. दिल्ली जैसे शहरों में कंक्रीट और ट्रैफिक के कारण 'अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट' भी रातों को ज्यादा गर्म बना रहा है.

हालत इतनी खराब है कि आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में रेड अलर्ट जारी कर रखा है. जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में येलो अलर्ट है. साथ ही भारतीय मौसम विज्ञान (IMD) के सीनियर वैज्ञानिक डॉ नरेश ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि दिन और रात में गर्मी का ये हाल कम से कम 7 दिनों तक जारी रहेगा. 

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, रात में भी गर्मी स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरा है. ऐसे में सबसे ज़्यादा सावधान उन लोगों को होना चाहिए जिन्हें पहले से हाइपर टेंशन, डायबिटीज या अन्य बीमारिया हैं. ऐसे में शरीर और सिर को हमेशा ढक कर बाहर निकलें और समय समय पर पानी और ओआरएस पीते रहें ताकि हीट स्ट्रोक जैसी जानलेवा समस्या से बच पाएं.

कुल मिलाकर दिन हो या रात, उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी की दोहरी मार झेल रहा है. मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते तक राहत की उम्मीद बेहद कम बताई है. ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है. 

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 20 May 2026 05:07 PM (IST)
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