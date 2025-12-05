व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के मद्देनजर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, ट्रैफिक में किये गए बड़े बदलाव

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन शुक्रवार सुबह दिल्ली पहुंचे, जिसे देखते हुए नई दिल्ली से लेकर साउथ वेस्ट दिल्ली तक सुरक्षा एजेंसियों ने विशेष इंतज़ाम कर कर रखे हैं. VVIP मूवमेंट के चलते कई रूटों पर ट्रैफिक नियंत्रित रहेगा और कुछ मेट्रो स्टेशनों पर भी प्रवेश-निकास सीमित किए जाने की संभावना है. चूंकि आज वर्किंग डे है, इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने और यात्रा पहले से प्लान करने की अपील की है.

पुतिन का पूरा दिन दिल्ली में व्यस्त, कार्यक्रमों की लंबी सूची

राष्ट्रपति पुतिन अपने होटल से सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, जहां औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा. उसके बाद वह राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. दोपहर में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता हैदराबाद हाउस में होगी. इसके बाद दोनों नेता भारत मंडपम् स्थित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे. शाम को राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्टेट डिनर में हिस्सा लेने के बाद पुतिन रात करीब 9:30 बजे पलम एयरपोर्ट से स्वदेश रवाना होंगे.

इन रास्तों से सफर करने से बच सकते हैं परेशानी से

रूसी राष्ट्रप के व्यस्त कार्यक्रमों और मूवमेंट के कारण नई दिल्ली सेंट्रल, साउथ और साउथ-वेस्ट दिल्ली में कड़ा बंदोबस्त किया गया है, जिस कारण कई मार्गों को बंद किया गया है, वहीं कई जगहों पर डायवर्जन लगाया गया है. ऐसे में आज इन इलाकों में लोगों को आवाजाही करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. यदि आवश्यक हो, तो यात्री डीडीयू मार्ग, के. कामराज मार्ग, रायसीना रोड, रफी मार्ग, मान सिंह रोड, पृथ्वीराज रोड, शाहजहां रोड, आसफ अली रोड, मौलाना आजाद रोड, लोधी रोड और रिंग रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं. ट्रैफिक पुलिस ने इन्हें यात्रा के बेहतर विकल्प के तौर पर सुझाया है.

इन इलाकों में नहीं मिलेगी पार्किंग

सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग, जनपथ रोड, विंडसर प्लेस, फिरोजशाह रोड, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, तिलक मार्ग, मथुरा रोड और भैरो रोड पर वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी. यहां खड़ी मिली किसी भी गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस क्रेन से उठाकर पिट एरिया में शिफ्ट कर देगी.

विभिन्न मार्गों पर समयवार पड़ेगा ट्रैफिक का असर

● सुबह 9 से 11 बजे

सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति, अकबर रोड, मोतीलाल नेहरू गोलचक्कर, जनपथ, फिरोजशाह रोड, मंडी हाउस, तिलक मार्ग, आईटीओ, दिल्ली गेट, राजघाट और रिंग रोड से इंडिया गेट तक आवाजाही धीमी रहेगी.

● दोपहर 2 से 5 बजे

आईटीओ, तिलक मार्ग, मथुरा रोड, भैरो रोड, मंडी हाउस, विंडसर प्लेस और आसपास के अन्य रूटों पर जाम या धीमी गति से ट्रैफिक चलने की आशंका है.

● शाम 5 से 9 बजे

नई दिल्ली इलाके में कई स्थानों पर डायवर्जन लागू रहेगा, जिससे ऑफिस आवर के दौरान लोगों को समय निकालकर यात्रा करनी होगी.

● रात 9 से 10 बजे

धौला कुआं और द्वारका रोड के आसपास रूस के राष्ट्रपति के एयरपोर्ट मूवमेंट को लेकर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है.

डायवर्जन - इन मार्गों पर मिलेगा बदला हुआ रूट

यात्रियों को वंदे मातरम मार्ग, कौटिल्य मार्ग, सान मार्टिन मार्ग, सुनहरी मस्जिद चौक, रेल भवन, सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग, जनपथ, टॉलस्टॉय मार्ग, केजी मार्ग, रंजीत सिंह फ्लाईओवर, बाराखंभा रोड, मंडी हाउस, तिलक मार्ग, मथुरा रोड, भैरों रोड, फिरोजशाह रोड, कर्तव्य पथ और इंडिया गेट के आसपास सावधानी से सफर करना होगा क्योंकि यहां ट्रैफिक दिशा बदली जा रही है.