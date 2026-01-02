दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में 30-31 दिसंबर की रात 33 वर्षीय वसीम की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड में अब बड़ा खुलासा हुआ है. बता दें की ताजा जानकारी के मुताबिक, इस हत्याकांड की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है.

इस पोस्ट में दावा किया गया कि यह वारदात उत्तरी-पूर्वी दिल्ली के गैंगस्टर हाशिम बाबा के लिए अंजाम दी गई. हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह हत्या आपसी रंजिश का नतीजा है और इस मामले में दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, 30 और 31 दिसंबर की दरम्यानी रात शास्त्री पार्क स्थित जेपीसी अस्पताल से सूचना मिली थी कि चाकू लगने से घायल एक व्यक्ति को लाया गया है. डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान बुलंद मस्जिद, शास्त्री पार्क निवासी 33 वर्षीय वसीम के रूप में हुई. शुरुआती जांच में सामने आया कि वसीम पर डीडीए पार्क के पीछे बने लूप के पास हमला किया गया था. सूचना मिलते ही शास्त्री पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जरूरी सबूत जुटाए.

पुलिस जांच और गिरफ्तारी

हत्या की गंभीरता को देखते हुए SHO इंस्पेक्टर मनजीत तोमर के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, स्थानीय सूत्रों से जानकारी जुटाई और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया. जांच के दौरान पुलिस ने बुलंद मस्जिद, शास्त्री पार्क निवासी दो सगे भाइयों 26 वर्षीय शाकिर और 22 वर्षीय इस्लाम उर्फ बॉर्डर को गिरफ्तार किया. पूछताछ में दोनों आरोपियों ने वसीम की हत्या करने की बात कबूल कर ली.

गैंग का दावा बनाम पुलिस का बयान

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक वसीम के साथ उनका लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी आपसी रंजिश के चलते उन्होंने चाकू से हमला किया. आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है. वहीं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से किए गए सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि वसीम लगातार गैंगस्टर हाशिम बाबा के खिलाफ बोल रहा था, इसलिए उसकी हत्या की गई. पुलिस ने इस दावे को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि फिलहाल जांच में किसी गैंग एंगल की पुष्टि नहीं हुई है और मामला आपसी दुश्मनी से जुड़ा प्रतीत होता है.